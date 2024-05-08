Фото: iStock/breakermaximus
В Запорожской области до 20 раз видели франкоговорящих наемников, которые были как европейцами, так и темнокожими, пишет ТАСС.
Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, лидеры по числу наемников на Украине — поляки, грузины и сторонники ЧРИ (самопровозглашенная и несуществующая Чеченская Республика Ичкерия*).
Как отметил Рогов, точное число наемников на линии фронта определить не получится. Также нельзя сказать, что, например, «боевики из Грузии или поляки держат линию фронта».
Читайте также:
ДТЭК сообщил о повреждении трёх тепловых электростанций из-за взрывов
Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность
«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства
*запрещенная в России террористическая организация
Алёна Самарева