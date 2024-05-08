Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, наёмников из каких стран больше всего в зоне спецоперации

Стало известно, наёмников из каких стран больше всего в зоне спецоперации

08 мая 2024, 13:03
Фото: iStock/breakermaximus

Фото: iStock/breakermaximus

В Запорожской области до 20 раз видели франкоговорящих наемников, которые были как европейцами, так и темнокожими, пишет ТАСС.


Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, лидеры по числу наемников на Украине — поляки, грузины и сторонники ЧРИ (самопровозглашенная и несуществующая Чеченская Республика Ичкерия*).

Как отметил Рогов, точное число наемников на линии фронта определить не получится. Также нельзя сказать, что, например, «боевики из Грузии или поляки держат линию фронта».

Читайте также:

ДТЭК сообщил о повреждении трёх тепловых электростанций из-за взрывов

Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность

«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства

*запрещенная в России террористическая организация
#спецоперация
#украина
#наемники
Захарова назвала подстрекательством слова о праве Киева атаковать Крымский мост
МИД: слова представителя ЕС про Крымский мост — подстрекательство к терроризму
08 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Слова представителя дипломатической службы ЕС Петера Стано о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, кроме как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия. По словам дипломата, ВСУ «уже отметились применением по Крыму тайно полученных американских дальнобойных ракет ATACMS». Она указала, что все выпущенные ракеты были уничтожены. По её словам, в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста.

Читайте также:

Россия перестала использовать Крымский мост для снабжения ВС РФ

Взорвать Крымский мост и взять Часов Яр: планы Украины на 9 мая и что будет делать Россия

Захарова обвинила Киев в подготовке новой атаки на Крымский мост
#мост
#права
#заявление
#крымский мост
#захарова
#россия
#всу
#ракеты
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме рассказали о последствиях отправки литовских войск на Украину
Депутат Картаполов: отправка литовских войск на Украину добавит проблем Вильнюсу
08 мая 2024, 12:58

Фото: iStock/diegograndi

Отправка литовских военных на Украину, по мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, лишь увеличит проблемы для Вильнюса.
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости, комментируя сообщение Financial Times (FT) о намерении Литвы отправить своих солдат на Украину для учебной миссии, о чем заявила премьер-министр Ингрида Шимоните. Хотя парламент Литвы одобрил отправку своих военных, Киев еще не высказывал просьбы об этом.

Картаполов утверждает, что это решение не повлияет на выполнение специальной военной операции и принесет лишь дополнительные проблемы Литве. Он также напомнил о присутствии значительного числа иностранных наемников, которые уже обучают солдат Вооруженных сил Украины на ее территории.

Читайте также:

Алейник: Литва спонсирует боевиков для свержения власти в Белоруссии

Польша и Литва хотят разместить минные поля вдоль границы с Россией

Литва по примеру Польши хочет возвращать военнообязанных украинцев на родину
#министр
#операции
#новости
#парламент
#киев
#солдат
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность
08 мая 2024, 12:34

Фото: сайт Кремля

Вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам киевский режим непредсказуемый. Он отметил, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет опасность.

Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада. В ней говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину.

Читайте также:

CDS: НАТО на саммите озвучит решение по вводу войск на Украину

МИД РФ: НАТО ведёт к открытому вооружённому столкновению с Россией

Киев будет рад появлению войск НАТО на Украине, заявил Шмыгаль
#сша
#конфликт
#президент
#опасность
#режим
#нато
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ДТЭК сообщил о повреждении трёх тепловых электростанций из-за взрывов
08 мая 2024, 12:28

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Три тепловые электростанции (ТЭС) получили серьёзные повреждения в результате взрывов. Пострадали помещения, коммуникации и оборудование.
Об этом в официальном телеграм-канале сообщили представители крупнейшего украинского энергетического холдинга ДТЭК. В настоящее время специалисты аварийных и ремонтных бригад работают над устранением повреждений, характер которых не уточняется.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на фоне взрывов повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. Специалисты НЭК «Укрэнерго» также рассказали о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части страны.

Глава Минэнерго отмечал, что объекты энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ракетных и бомбовых ударов выходят из строя быстрее, чем специалисты отрасли успевают восстанавливать ранее повреждённые.

Читайте также:

Глава ОВА Козицкий сообщил о повреждении двух объектов во Львовской области

Стало известно о двух мощных прилетах в ТЭС под Славянском

ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
#страны
#специалисты
#министр
#украина
#энергетика
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад предрек Украине обвал фронта из-за потери Часова Яра
08 мая 2024, 12:04

Фото: iStock/JARAMA

Потеря ВСУ Часова Яра вызовет эффект домино, который приведет к потере Киевом других городов.
Об этом заявил румынский аналитик Раду Хоссу, пишет журнал Newsweek. Как отметил Хоссу, битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, и в случае потери города украинскими боевиками давление Москвы на страны Запада может возрасти из-за населения от конфликта. При этом ситуация может запустить начало процесса урегулирования кризиса.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил о развале обороны украинской армии после потери Часова Яра. Также он отметил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет РФ возможность выйти на берег Днепра.

Читайте также:

«У них нет выбора»: Заградотряды СБУ расстреливают украинских солдат при попытке бегства

«Живое разминирование»: Герой России раскрыл смертельную тактику ВСУ

На Украине анонсировали создание нового типа войск
#европа
#часов яр
#украина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
08 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/e-crow

Беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Он был сбит около 11:30 мск. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны РФ: Системы российской ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом

МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 6 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
#аппарат
#сво
#пво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы не могли из окопа голову показать»: ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой
Пленный Юречко: ВСУ покидают Авдеевку из-за комбинированных ударов РФ
08 мая 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Sinenkiy

ВСУ покидают оборонительные позиции под Авдеевкой из-за непрерывного огня со стороны российских военных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пленного военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрия Юречко.

Он попал в плен в середине апреля под Авдеевкой. По его словам, бегство лишь некоторым дает шанс выжить. Он отметил, что непрекращающиеся точные удары российской артиллерии не оставляют украинским военным шанса на спасение.

«Мы не могли из окопа голову показать, все время нас поливали. Оборону там трудно удержать, почти невозможно, блиндажи разносят, приходится уходить на соседние, но это ненадолго. Выслеживают с птичек и сразу прилетает туда», — сказал Юрченко.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ потеряли несколько сотен военных у Новопокровского из-за отсутствия обороны

Марочко: Под Купянском части ВСУ обстреливают друг друга из гранатомётов

Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте
#сво
#всу
#военные
#вс рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в конфликте на Украине
08 мая 2024, 11:27

Фото: сайт МИД РФ

Французские военные станут законными целями российской армии, если они появятся в зоне специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ, пишет ТАСС.
По ее словам, Париж может в этом не сомневаться.

«Если французы появятся в зоне конфликта на Украине, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — сказала она.
Ранее МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.

Читайте также:

Китай и Франция выступили за создание независимой Палестины

Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон

Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране
#франция
#китай
#мид
#страны
#париж
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине мобилизовали известного футболиста
На западе Украины мобилизовали одного из основных игроков «Хуста» Сираша
08 мая 2024, 10:33

Фото: iStock/master1305

На западе Украины представители военкомата мобилизовали Николая Сираша, одного из ключевых игроков футбольной команды «Хуст», прямо на городском вокзале.
Это вызвало серьезные проблемы для продолжения чемпионата, так как команды опасаются дальнейшей мобилизации своих игроков, сообщили в клубе.

Игрока забрали с вокзала сотрудники военкомата и доставили в военкомат. По заявлению клуба, на момент ареста Сирашу было 25 лет, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу.

«Хустский ТЦК устанавливает свои правила незаконного содержания людей», — заявили в клубе.
На данный момент нет информации о судьбе Сираша, так как связь с ним потеряна.

Читайте также:

Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Киев лишит некоторые категории чиновников брони от мобилизации

На Украине органы местного самоуправления обяжут участвовать в мобилизации
#закон
#правила
#проекты
#сотрудники
#зеленский
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф