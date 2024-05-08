ДТЭК сообщил о повреждении трёх тепловых электростанций из-за взрывов

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Три тепловые электростанции (ТЭС) получили серьёзные повреждения в результате взрывов. Пострадали помещения, коммуникации и оборудование.
Об этом в официальном телеграм-канале сообщили представители крупнейшего украинского энергетического холдинга ДТЭК. В настоящее время специалисты аварийных и ремонтных бригад работают над устранением повреждений, характер которых не уточняется.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на фоне взрывов повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. Специалисты НЭК «Укрэнерго» также рассказали о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части страны.
Глава Минэнерго отмечал, что объекты энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ракетных и бомбовых ударов выходят из строя быстрее, чем специалисты отрасли успевают восстанавливать ранее повреждённые.
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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что на фоне взрывов повреждения получили объекты генерации и передачи электроэнергии в пяти регионах страны. Специалисты НЭК «Укрэнерго» также рассказали о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части страны.
Глава Минэнерго отмечал, что объекты энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ракетных и бомбовых ударов выходят из строя быстрее, чем специалисты отрасли успевают восстанавливать ранее повреждённые.
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Александр Бойцов