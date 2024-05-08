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Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР

МО РФ: Вооруженные силы взяли под контроль Новокалиново в ДНР
08 мая 2024, 13:44
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Новокалиново в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что российской армии удалось освободить населенный пункт Кисловка в Харьковской области.

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти атаки последовали в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, уточнили в министерстве.



По информации Минобороны РФ, противник в районе действия российской группировки «Днепр» потерял порядка 55 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

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Захваченную чеченцами «хваленую натовскую технику» ВСУ показали в Грозном
В Грозном открыли выставку трофейной техники ВСУ
08 мая 2024, 14:36

На центральной площади Грозного открыли выставку трофейной техники ВСУ, где представлены образцы, захваченные чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции. Об открытии экспозиции сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что выставку приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
«Среди экспонатов — бронемашины американского, английского и украинского производства, а также разные предметы вооружения. Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что выставка уже открылась. Глава Чечни порекомендовал жителям и гостям республики обязательно посетить её и полюбоваться трофеями чеченских бойцов, которые были добыты в борьбе «против нацистской и сатанинской идеологии».

Вход на выставку захваченной вражеской техники свободный.

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Стало известно, когда НАТО введёт свои войска на Украину
Полковник Арзанов: НАТО введёт войска на Украину к лету
08 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/RomanBabakin

Полковник в запасе Левон Арзанов считает, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину уже к лету текущего года. Его словам передаёт URA.RU.
«На такой шаг НАТО пойдет, если Россия не расправится с украинскими войсками до начала летней кампании», — считает Арзанов.

При этом он также уверен, что страны Запада не ограничатся поставками вооружений Киеву. По его мнению, чем хуже будет положение украинской армии на поле боя, тем больше Запад будет поставлять оружия. Арзанов подчеркнул, что поставки западной помощи будут только нарастать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.

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Опубликовано видео прорывы через стену огня ВСУ русского БТР-80 в Урожайном
08 мая 2024, 14:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Видеозаписи дерзкого прорыва российского бронетранспортера БТР-80 через густую артиллерийскую обстановку ВСУ в Урожайном были опубликованы военными корреспондентами Telegram-канала «Военное дело». На записи видно, как бронетранспортер, защищенный козырьком, игнорирует атаку противника и несется к позициям ВСУ.
«Выдерживает одно попадание, затем идут еще три промаха из гранатометов», — восхитились авторы публикации.

Напомним, что несколько месяцев назад стала известна история с «Алешей», произошедшая на одном из участков Северо-Восточного фронта. Боевая машина российских вооруженных сил столкнулась с восемью единицами техники противника, включая танки.

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#история
#танки
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#машина
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Рада продлила мобилизацию на Украине на 90 дней
08 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины продлила военное положение всеобщую мобилизацию ещё на 90 дней — до 11 августа.
Об этом пишет «СТРАНА.ua». Ранее соответствующие проекты законов внёс в Раду Владимир Зеленский. По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, на Украине фиксируют случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что лидерами по числу наемников на Украине являются поляки, грузины и сторонники ЧРИ (самопровозглашенная и несуществующая Чеченская Республика Ичкерия*). По его словам, точное количество наемников на линии фронта определить не удастся.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#всу
#мобилизация
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На Украине заметили доработанный польский танк PT-91 Twardy
08 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/Longfin Media

На Украине заметили доработанный танк PT-91 Twardy польского производства, получивший усиленную защиту, сообщает «Российская газета».
Обновленный PT-91 Вооруженных сил Украины оснащен массивным козырьком для защиты крыши и бортов башни от дронов-камикадзе, а также решетчатыми экранами на боках корпуса. Кроме того, установлены блоки защиты «Контакт» в дополнение к стандартной динамической защите ERAWA.

Базовая конструкция PT-91 основана на советском Т-72М1. Этот польский танк, выпускавшийся до 2002 года, оснащен 394 элементами защиты ERAWA, а также системой предупреждения о лазерном облучении и двигателем мощностью 850 л.с. Всего было произведено 232 единицы Twardy.

Ранее журнал Forbes сообщал, что украинские ВС тратят большие суммы на FPV-дроны в борьбе с российскими танками, оснащенными системами РЭБ для подавления беспилотников.

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#рф
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Военкор из Франции уверена, что французские военные уже есть в Донбассе
08 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/e-crow

Французские военные уже сейчас скорее всего присутствуют в зоне спецоперации и воюют на стороне ВСУ, заявила в интервью ТАСС военный корреспондент из Франции Кристель Нэан. По ее мнению, это могут быть как профессиональные военнослужащие, так и бывшие члены французской армии.
«Я практически уверена, что французские солдаты уже присутствуют на украинском поле боя. Экипажи САУ Caesar, которые мы видим, не могут состоять из украинских военных без предварительной подготовки», — подчеркнула она.
Кроме того, Нэан отметила, что на Украине в настоящее время мобилизуют людей из обычных граждан, обучают их лишь две-три недели и направляют на передовую в рамках мобилизации.

По ее мнению, стоит обратить внимание на то, что после удара по наемникам в Харькове был вызван посол Франции в МИД РФ. Она отмечает, что ранее, когда гибли наемники из других стран, такого не было. По ее мнению, это может также свидетельствовать о наличии на украинской территории небольших групп французских военных, что снижает риски для политического руководства Франции.

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#солдаты
#наемники
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Вернувшийся после обмена боевик из «Азовстали» ликвидирован в зоне СВО
08 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/YakubovAlim

Российские военные уничтожили боевика из украинского националистического батальона «Азов»* Назария Гринцевича в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Украина.ру».
По данным издания, 21-летний боевик был захвачен в плен в 2022 году во время штурма ВС РФ «Азовстали». Позднее Гринцевич вернулся домой в результате обмена пленными.

В дальнейшем он присоединился к 12-й бригаде специального назначения «Азов»*. Детали его смерти не уточняются.

«После обмена в сентябре 2022 года боевик "Азова"* не сделал правильных выводов и вновь вернулся на передний край, где и был уничтожен несколько дней назад», — отметил в своем Telergram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Ранее также было сообщалось об уничтожении боевика из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, гражданина Грузии Тенгиза Чания под Авдеевкой. Эта бригада сформирована на базе националистического батальона «Азов»*.

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#беспилотник
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#сво
#всу
#вс рф
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Стало известно, наёмников из каких стран больше всего в зоне спецоперации
08 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/breakermaximus

В Запорожской области до 20 раз видели франкоговорящих наемников, которые были как европейцами, так и темнокожими, пишет ТАСС.
Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, лидеры по числу наемников на Украине — поляки, грузины и сторонники ЧРИ (самопровозглашенная и несуществующая Чеченская Республика Ичкерия*).

Как отметил Рогов, точное число наемников на линии фронта определить не получится. Также нельзя сказать, что, например, «боевики из Грузии или поляки держат линию фронта».

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*запрещенная в России террористическая организация
#спецоперация
#украина
#наемники
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Захарова назвала подстрекательством слова о праве Киева атаковать Крымский мост
МИД: слова представителя ЕС про Крымский мост — подстрекательство к терроризму
08 мая 2024, 13:02

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Слова представителя дипломатической службы ЕС Петера Стано о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, кроме как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Россия предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат удар возмездия. По словам дипломата, ВСУ «уже отметились применением по Крыму тайно полученных американских дальнобойных ракет ATACMS». Она указала, что все выпущенные ракеты были уничтожены. По её словам, в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста.

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