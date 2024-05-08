Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР

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Российская армия установила контроль над населенным пунктом Новокалиново в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что российской армии удалось освободить населенный пункт Кисловка в Харьковской области.
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти атаки последовали в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, уточнили в министерстве.
По информации Минобороны РФ, противник в районе действия российской группировки «Днепр» потерял порядка 55 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти атаки последовали в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, уточнили в министерстве.
По информации Минобороны РФ, противник в районе действия российской группировки «Днепр» потерял порядка 55 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
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Анастасия Хохлова