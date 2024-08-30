Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале обвинила командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие высшие военные штабы в процветании культуры лжи, что, по ее мнению, ведет к ухудшению и коллапсу системы управления военными решениями.
Безуглая подчеркнула, что в ВСУ никто не несет наказания за ложные отчеты, несмотря на серьезные проблемы.
Ранее депутат сообщила о том, что истребитель F-16 ВСУ был сбит дружественным огнем. По ее информации, самолет был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного Киеву западными партнерами. Официальные доклады же называют ошибку пилота причиной крушения.
Безуглая также напомнила о другой проблеме: по словам депутата Нины Южаниной, закупки для ВСУ стали новой нишей для коррупции, с значительным завышением цен в сфере оборонных закупок.
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«И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук (командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук — прим. ред.) остается в должности», — заявила она, критически оценивая ситуацию.
Ранее депутат сообщила о том, что истребитель F-16 ВСУ был сбит дружественным огнем. По ее информации, самолет был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного Киеву западными партнерами. Официальные доклады же называют ошибку пилота причиной крушения.
Безуглая также напомнила о другой проблеме: по словам депутата Нины Южаниной, закупки для ВСУ стали новой нишей для коррупции, с значительным завышением цен в сфере оборонных закупок.
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Елена Перлова