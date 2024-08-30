Депутат Рады Безуглая осудила Сырского за слова о Красноармейском направлении

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в достаточно резкой форме обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Она раскритиковала его заявление об усилении обороны на Красноармейском направлении.
По словам парламентария, говорить об обороне не приходится, так как «тридцать россиян» захватили двадцатитысячный город практически без боя, пройдя пустые фортификации.
По словам Безуглой, большинство подразделений перебросили на другие направления, что как-то не вяжется с заявлениями Сырского о постоянно предпринимаемых мерах по усилению обороны.
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«Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Зачем вся эта ложь?» — обратилась депутат к главкому ВСУ.
По словам Безуглой, большинство подразделений перебросили на другие направления, что как-то не вяжется с заявлениями Сырского о постоянно предпринимаемых мерах по усилению обороны.
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Александр Бойцов