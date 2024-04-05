Армия России нанесла несколько десятков мощных ударов по объектам на Украине

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За минувшую неделю армия России нанесла по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины 39 групповых ударов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. Кроме того, были задействованы беспилотники.
В Минобороны подчеркнули, что все цели ударов были настигнуты, а назначенные объекты поражены.
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Элина Позднякова