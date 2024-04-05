Армия России освободила посёлок Водяное в ДНР

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Армия России освободила от ВСУ и взяла под свой контроль посёлок Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», — говорится в сообщении Минобороны России.
Кроме того, российские военные нанесли групповые удары с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнемётных систем по местам дислокации живой силы и скоплению военной техники противника. При этом в ДНР отражено 39 контратак ВСУ.
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Элина Позднякова