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Армия России освободила посёлок Водяное в ДНР

Минобороны РФ: Армия России освободила посёлок Водяное в ДНР
05 апреля 2024, 15:31
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Армия России освободила от ВСУ и взяла под свой контроль посёлок Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», — говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме того, российские военные нанесли групповые удары с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнемётных систем по местам дислокации живой силы и скоплению военной техники противника. При этом в ДНР отражено 39 контратак ВСУ.


За прошедшую неделю на данном направлении ликвидировано более 1695-ти военнослужащих. Также противник лишился здесь трёх танков, 15 боевых бронированных машин и 19 орудий полевой артиллерии.

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Армия России нанесла несколько десятков мощных ударов по объектам на Украине
МО: ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине за неделю
05 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшую неделю армия России нанесла по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины 39 групповых ударов. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования. Кроме того, были задействованы беспилотники.

Били по энергетическим объектам Украины, предприятиям ВПК, средствам ПВО. Кроме того, целями этой недели стали базы с горючем, места хранения вооружений и техники. Также под российский удар попали места дислокации украинских военных и иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что все цели ударов были настигнуты, а назначенные объекты поражены.

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«Макрон будет подавать кофе Путину»: Баранец о последствиях помощи Франции Киеву
Баранец: обещания НАТО не отправлять войска на Украину — сказки для дураков
05 апреля 2024, 15:26

Фото: iStock/e-crow

В конце февраля текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. По его словам, такое развитие событий «нельзя исключать». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Североатлантический альянс не имеет планов по отправке вооруженных сил для помощи Киеву.
О последствиях появления французских войск на Украине рассказал в беседе с «Радио 1» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Утверждения западных политиков о том, что войска НАТО не появятся на территории Украины, являются сказками для дураков. Если Макрон отправит свои войска на территорию Украины, то мы будем бить их и в мешках из-под мусора отправлять обратно в Париж. Мы давненько не били французов», — заявил Баранец.

Макрон также заявлял, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине. По его словам, сила Франции заключается в ее способности сделать это.

«Макрон доиграется до того, что он будет в белом грязном фартуке подавать кофе президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу, а они будут кричать "Бистро, бистро!"», — заключил собеседник «Радио 1».

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Эксперт Шарковский: ВСУ могут ударить по реактору Запорожской АЭС из-за побед ВС РФ
05 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/Wlad74

Военный эксперт Александр Шарковский заявил, что украинские солдаты в ответ на значительное продвижение ВС РФ могут пойти на ядерную диверсию на ЗАЭС, чтобы дестабилизировать фронт. Об этом сообщает «Абзац».
По словам Шарковского, украинская армия способна на любой поступок. Если катастрофа на ЗАЭС произойдет, в таком случае ядерные осадки могут достичь Крыма, однако, как отметил военный эксперт, они могут выпасть и на европейской территории.

Военные эксперт подчеркнул, что ВСУ могли усилить боевую активность в регионе с целью стимулирования материальных выплат от Запада.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза», поскольку последний сбой на ЗАЭС последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами.

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Подполье: Боевики «Азова»* покинули Харьков и могли направиться на фронт
05 апреля 2024, 14:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики националистического формирования «Азов»*, большое число которых ранее наблюдалось в центре Харькова, покинули город. Об этом сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.
Лебедев отметил, что военные могли отправиться на линию боевого соприкосновения — на донецкое и авдеевское направления. 1 апреля Лебедев заявлял, что в центре Харькова фиксировалось большее число «азовцев*». По городу они передвигались небольшими группами.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что главной целью боевиков является борьба с пророссийским подпольем или с простыми пророссийски настроенными жителями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
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Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье
Bild: Украина может получить дальнобойные дроны для атак на Урал и Заполярье
05 апреля 2024, 12:45

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Уже в текущем году Украина может применить дальнобойные дроны, которые могут пролететь порядка 2 тысяч км, и попытаться атаковать российские арктические базы и Урал. Об этом пишет Bild.
Украина вынуждена полностью переходить на войну беспилотников из-за отсутствия дальнобойных ракет. Сейчас государственное киевское конструкторское бюро «Луч» разрабатывает новый дрон, который сможет преодолевать расстояние более чем 3000 км.

«Десять украинских производителей поставят на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроны, способные пролетать до 2500 километров в 2024 году», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что более 40 дронов пытались атаковать военный аэродром в Ростовской области. Атака началось около половины второго ночи. Средствами ПВО были уничтожены 44 беспилотника, которые направлялись в сторону аэродрома.


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Дрон ВС РФ снял, как ВСУ расстреляли сослуживцев на правом берегу Днепра и спрятали тела
Бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на правом берегу Днепра и спрятали тела
05 апреля 2024, 12:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Два бойца ВСУ застрелили своих сослуживцев, затем они погрузили тела в десантную лодку и отправили ее в свободное плаванье по Днепру, после чего скрылись. Видео снял российский разведывательный коптер в акватории Днепра в Херсонской области. Кадры публикует РИА Новости.
Согласно сообщению, российский дрон снял над акваторией Днепра в Херсонской области, как бойцы ВСУ застрелили двух своих сослуживцев.

«Группа украинских военнослужащих из четырех человек приближалась к своему плавсредству на переднем крае. Непосредственно у лодки, между военными, предположительно, возник спор, в результате которого двое бойцов стоявших у воды расстреляли двух солдат находившихся дальше от берега», — рассказал источник агентства.


После этого тела убитых украинских военных погрузили в лодку и отправили в свободное плаванье.

Российские военные считают, что между бойцами ВСУ произошел конфликт из-за нежелания некоторых десантироваться с правого берега Днепра на левый. Предполагается, что отказавшиеся выполнять боевую задачу тех, кто заставлял их сделать это.

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МИД РФ: в 2024 году от ударов ВСУ по российской территории погиб 201 мирный житель
05 апреля 2024, 11:48

Фото: iStock/tomertu

Удары киевского режима по российской территории с начала этого года привели к гибели 201 мирного жителя. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Отмечается, что были ранены 721 человек. Мирошник отметил, что за первый квартал текущего года украинские войска выпустили минимум 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Работники занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Из троих пострадавших выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#смерть
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Минобороны РФ поставили партию «убийц» американских Bradley
«Курганмашзавод» передал Минобороны новую партию боевых машин
05 апреля 2024, 11:22

Фото: iStock/huettenhoelscher

Партию боевых машин пехоты третьего поколения (БМП-3) поставлена госкорпорацией «Ростех» в зону СВО, сообщает РИА Новости.
Машины поставлены Минобороны РФ в рамках государственного заказа. Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов подчеркнул, что изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она уступает БМП-3.

По его словам, отечественная техника за счет мощного орудия ликвидирует украинские боевые машины пехоты и БТР одним выстрелом.

Российские военные впервые взяли в качестве трофея американскую машину Bradley в декабре 2023 года.

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#минобороны рф
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#поставки
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Опубликовано видео прорыва российских войск к Часов Яру
05 апреля 2024, 11:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные прорвались к Часов Яру в ДНР. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Согласно сообщению, бойцы 98 дивизии ВДВ прорвались к городу и даже смогли зайти на его окраину. Часть пригорода перешла в серую зону.

«Вероятно на кадрах разведка боем, на которой десант хорошо прощупал оборону врага и смог продвинуться. На видео прорыв под огнём врага, высадка десанта и захват передовой линии обороны ВСУ», — говорится в сообщении военкоров.



При этом уточняется, что штурм Часов Яра проводится при поддержке самолёты Су-25.

Утром пятого апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что армия России вошла в пригород Часов Яра, однако ВСУ за год успели создать там серьезные укрепления и минные заграждения.

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