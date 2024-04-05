Российская ОДАБ-500 уничтожила резервы Сырского в районе Угледара

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Российские войска нанесли удар по украинским позициям объемно-детонирующей авиабомбой (ОДАБ) в районе Угледара, об этом пишет «Военное обозрение».
Сообщается, что ВСУ устроили свои оборонительные укрепления в районе угольной шахты Южнодонбасская-3. Там, под землей, украинская армия хранит своё оружие и боеприпасы. Шахты также используются для перемещения личного состава и его выхода на боевые позиции.
По другим данным, на этом направлении российские войска применили ОДАБ-1500.
Теперь под землей навсегда похоронены те резервы, которые всего неделю назад перебросил под Угледар главком ВСУ Александр Сырский.
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«Чтобы взломать этот укреплённый район противника, используются специальные средства поражения. Это в том числе объёмно-детонирующие или бетонобойные авиационные бомбы. В кадр попало нанесение удара по укрепрайону войск киевского режима на шахте Южнодонбасская-3 с применением ОДАБ-500», — пишет автор статьи.
Теперь под землей навсегда похоронены те резервы, которые всего неделю назад перебросил под Угледар главком ВСУ Александр Сырский.
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Евгения Парфентьева