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Российские войска поразили за сутки логистический центр ВСУ, где накапливалось вооружение, доставленное из западных стран. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что в числе хранившегося на складе вооружения присутствовали образцы западного производства. В Минобороны России добавили, что всего за сутки ВС РФ поразили 112 районов скопления техники противника.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова