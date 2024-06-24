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Минувшей ночью в Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ

24 июня 2024, 07:47
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Ростовской областью перехвачено или уничтожено четыре вражеских беспилотника.



Около двух часов ночи глава региона Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов. По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия.

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Подполье: гумфонды на Украине выдают военкомам и ТЦК личные данные жителей
24 июня 2024, 08:10

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские и зарубежные гуманитарные организации, которые действуют на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации украинцев. Об этом сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.
По данным сотрудников складов и представителей различных фондов, в настоящее время гумпомощь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных гражданина в специальных информационных центрах. Примечательно, что данные заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне.

Напомним, 16 апреля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Правоохранителям стало доступно право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Атака ВСУ на Севастополь, применение ВС РФ бомбы ФАБ-3000: Последние новости СВО
Развожаев: При атаке боевиков ВСУ на Севастополь погибли 4 человека
23 июня 2024, 22:22

Фото: iStock/gutaper

23 июня боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Военные ВС РФ третий раз применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО.
Последние новости с полей спецоперации приводит редакция «Радио 1».

Атака боевиков ВСУ на Севастополь американскими ракетами ATACMS

Атака произошла в воскресенье в 12:15 мск. МО РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна из них отклонилась и взорвалась над городом.

«Сегодня в 12.15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями», — указано в сообщении Минобороны.
В оборонительном ведомстве подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.

О погибших и пострадавших сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточненной информации, погибли 4 человека, из них 2 ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. По ее словам, для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.

Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме.

Украинские БПЛА вторглись в воздушное пространство РФ

Украинские формирования совершили очередной массовый налет БПЛА на объекты в Смоленской, Брянской, Липецкой и Тульской областях. Системами ПВО перехвачены свыше 30 беспилотников. В Брянской области были ликвидированы 28 украинских дронов.

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ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка в ДНР

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Торецка. Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские военные, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.

Украина потеряла боевую бронированную машину Senator

О потере боевиками Вооруженных сил Украины канадской боевой бронированной машины Senator впервые с начала спецоперации сообщило МО РФ. Помимо этого, враг лишился более 140 человек. Противника уничтожила группировка «Восток» Вооруженных сил РФ.

Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО

Военные ВС РФ 23 июня третий раз применили ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. Видеозапись, на которой запечатлено попадание бомбы в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канала Fighterbomber. На кадрах видно, что после прилета произошел сильный взрыв, а в воздух поднялись клубы дыма.

Напомним, что 20 июня российские военные впервые применили бомбу ФАБ-3000. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. Второе использование авиационной бомбы ФАБ-3000 произошло в тот же день. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава ВСУ в Часов Яре.

Максимальный ущерб одним ударом: Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО, что известно
Максимальный ущерб одним ударом: Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО, что известно

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Максимальный ущерб одним ударом: Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО, что известно
ВС РФ три раза применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 в зоне СВО
23 июня 2024, 21:05

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Военные Вооруженных сил РФ три раза применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. На Западе не могли поверить в существование этих бомб, а в США предупредили Украину о серьезной опасности.
Какими характеристиками обладает бомба ФАБ-3000, радиус поражения и чем она опасна — в материале «Радио 1».

По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК

20 июня российские военные первый раз применили авиабомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. Украинскими боевиками он использовался в качестве пункта временной дислокации (ПВД).

По данным «Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», прямого попадания в дом не было. Однако это было первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК, а отклонение по курсу составило десяток метром.

ВС РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по скоплению ВСУ в Часов Яре

Второй раз военные ВС РФ авиационную бомбу ФАБ-3000 применили в тот же день. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава ВСУ в Часов Яре.

Российские военные 23 июня третий раз применили ФАБ-3000 в зоне проведения спецоперации. Видеозапись, на которой запечатлено попадание бомбы в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канала Fighterbomber. На кадрах видно, что после прилета произошел сильный взрыв, а в воздух поднялись клубы дыма.

Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ
Эксперт Меркурис: российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар ВСУ

ФАБ-3000: Характеристики

ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба. Производят её на заводе в Нижегородской области. Разработана она была в советское время. В марте МО РФ сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Сейчас является одним из самых разрушительных авиационных средств поражения. Она предназначена для разрушения конструкций различных типов, укрытий (в том числе бетонных) и укрепленных промышленных объектов. Весит бомба около 3 тонн. Взрывчатое вещество весит около 1400 килограммов. Её запуск происходит с высоты до 16 километров. Скорость полета составляет 1200 километров в час.

Мнение экспертов о авиабомбах ФАБ-3000

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» заявил, что ФАБ-3000 — одна из самых мощных бомб, которые есть на вооружении российских ВВС. Применяется она для того, чтобы нанести серьезное поражение крупным инфраструктурным военным объектам.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что одним ударом наносится максимальный ущерб. Поражающие элементы бомбы разлетаются на расстоянии 1200-1500 метров. Это губительно для живой силы, а техника, которая оказывается в эпицентре, становится непригодной к эксплуатации.

Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО
Прибытие штурмбригад ВСУ из заключённых в Волчанск, прорыв ВС РФ к Торецку: последние новости СВО

Страны Запада не могли поверить, что у России есть сверхтяжелая фугасная авиабомба ФАБ-3000

Немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild заявил, что на Западе не могли поверить в существование такой массивной бомбы, которую применили российские военные на Украине.

«ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить, потому что речь идет о бомбе, которая тяжелее, чем микроавтобус Volkswagen», — сказал он.

В США предупредили Украину о серьезной опасности

По данным издания The National Interest, у Вооруженных сил Украины нет никакого способа отражать удары ФАБ-3000.

Обозреватель предположил, что применение бомб в зоне СВО будет одним из решающих факторов завершения конфликта в пользу Российской Федерации.

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Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе
Развожаев: четыре человека погибли при атаке ВСУ на Севастополь, из них двое детей
23 июня 2024, 20:32

Фото: iStock/Alfira Poyarkova

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на пляж в Севастополе, из них два ребёнка. При этом всего пострадали 142 человека. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточненной информации, погибли 4 человека, из них 2 ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

По его словам, люди до сих пор продолжают обращаться в больницы. Развожаев пояснил, что, находясь в состоянии шока, пострадавшие шли домой, думая, что у них небольшие ссадины. Однако позже они начинали чувствовать себя хуже и обращались в медучреждения, где у них находили на КТ осколки. Развожаев призвал всех, кто в момент украинской атаки был на пляже, обратиться к врачам.

Развожаев посетил всех пострадавших в результате обстрела Учкуевки, которые находятся в больницах. Он также сообщил, что связался с лучшим в мире детским хирургом Леонидом Рошалем. Ночью планируется приезд его специалистов в Севастополь. Если потребуется, пострадавших детей отправят на лечение в Москву.

Глава Севастополя также добавил, что находится на связи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и руководителем ФМБА Вероникой Игоревной Скворцовой. В настоящее время из ФМБА в Севастополь уже прибыла бригада специалистов для оказания помощи раненым.
«Врачи делают все для помощи пострадавшим. Севастополь молится о здоровье всех раненых», — заключил Развожаев.

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ВС РФ прорвали «линию Порошенко» в зоне спецоперации
23 июня 2024, 19:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Telegram-канал «Русское оружие» сообщил о прорыве «линии Порошенко» на Красноармейском направлении российскими войсками.
Штурмовые подразделения группировки «Центр» продвинулись на 650 метров вглубь и на 1350-1500 метров в ширину, поддерживаемые огнём гаубиц и противотанковых пушек. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

«Линия Порошенко» — оборонительное сооружение, построенное во время президентства Петра Порошенко для защиты от Донбасса. Укрепления состоят из двух, местами трёх линий обороны.

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#сбу
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UnHerd: Военные успехи армии России вынудят Киев принять все условия Москвы
23 июня 2024, 18:44

Фото: istockphoto/Diy13

Достижения российской армии на поле боя заставят киевские власти согласиться на все условия, которые выдвинет Москва для завершения конфликта. Такое мнение высказал политический обозреватель Арис Руссинос.
В своей статье для издания UnHerd он пишет, что нынешним летом Россия может добиться ещё больших успехов в ходе боевых действий, и тогда Киев вынужден будет согласиться на условия, которые сейчас отвергает. Эксперт также подчеркнул, что многие политики и чиновники на Западе допускают именно такое развитие событий, но предпочитают не говорить об этом в открытую.

Руссинос также напомнил, что недавно российский лидер Владимир Путин озвучил новые условия для урегулирования конфликта и прекращения огня. Автор публикации отметил, что они стали более жёсткими, чем в начале спецоперации.

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В Харькове прогремела серия взрывов
РБК Украина: часть Харькова осталась без света после серии взрывов
23 июня 2024, 17:52

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Харькове в воскресенье, 23 июня, прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове взрывы!» — написал он, добавив, что город подвергается обстрелам и призвал жителей соблюдать осторожность.
Вследствие ударов часть города осталась без электричества, передает РБК Украина.

Ранее в тот же день Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой пострадали около ста человек.

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#севастополь
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Подполье: Польша сократила объём гуманитарной помощи для Украины
23 июня 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Jovanmandic

Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объём и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в Херсоне.
В разговоре с РИА Новости подпольщик сообщил, что в составе гуманитарного груза из Польши поступили средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки. Однако в Черновцах на складах организации «Рука милости», являющейся партнёром польского фонда, отметили заметное сокращение объёма и ассортимента поставок из европейских стран для Украины.

В херсонском подполье отмечают, что им известно множество случаев, когда вся гуманитарная помощь, поступающая в прифронтовые районы на юге, используется киевскими властями исключительно в своих собственных интересах.

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#военные
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#гуманитарная херсонская область
#киев
#польша
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Львова-Белова: Пятеро пострадавших в Севастополе детей в тяжёлом состоянии
23 июня 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Пятеро из 27 детей, которые пострадали во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
В своём телеграм-канале она написала, что постоянно находится на связи с детским омбудсменом Севастополя Мариной Песчанской по поводу атаки ВСУ на город. Данные по пострадавшим детям ещё уточняются. Известно, что погибли два ребёнка, младшему из которых было всего два года. Мэр Магадана Юрий Гришан рассказал, что на пляже в Севастополе находилась дочь его заместителя Соня Аверьянова. Там она отдыхала вместе с родителями. Девочка погибла, ей было девять лет.

ВСУ нанесли удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства, оснащёнными кассетными боеприпасами. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. Одна ракета отклонилась и её боевой заряд сдетонировал в воздухе над территорией города. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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