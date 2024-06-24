Минувшей ночью в Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ

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Минувшей ночью ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, в небе над Ростовской областью перехвачено или уничтожено четыре вражеских беспилотника.
Около двух часов ночи глава региона Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов. По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия.
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Элина Позднякова