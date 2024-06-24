Стало известно число иностранных наемников, попавших под удар ВС РФ в Одессе

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев отметил, что атака произошла к моменту приезда иностранных солдат. Отмечается, что от восьми до десяти наемников попали под удар.
По словам координатора подполья, западные военные приехали с охраной. Лебедев заключил, что российские войска атаковали двумя ракетами «Калибр», украинская система противовоздушной обороны не сработала.
Ранее сообщалось, что с 7:49 до 8:15 в Одесской области действовала воздушная тревога. Местные СМИ информировали о взрывах в городе, однако подробности не приводили.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По словам координатора подполья, западные военные приехали с охраной. Лебедев заключил, что российские войска атаковали двумя ракетами «Калибр», украинская система противовоздушной обороны не сработала.
Ранее сообщалось, что с 7:49 до 8:15 в Одесской области действовала воздушная тревога. Местные СМИ информировали о взрывах в городе, однако подробности не приводили.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова