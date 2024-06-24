ВС РФ нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, на данном предприятии был склад с новыми ракетами, которые поставили накануне западные страны. Отмечается, что ВС РФ атаковали завод около восьми утра.
Местные жители сообщают о мощной детонации и столбе черного дыма. Ранее сообщалось, что С 7:49 до 8:15 в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. Местные средства массовой информации писали о взрывах в городе, однако подробности не уточняли.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Местные жители сообщают о мощной детонации и столбе черного дыма. Ранее сообщалось, что С 7:49 до 8:15 в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. Местные средства массовой информации писали о взрывах в городе, однако подробности не уточняли.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова