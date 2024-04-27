Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне

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Армия России нанесла удар по району железнодорожного вокзала в Херсоне, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Херсон, 6.40 "прилёт", взрыв мощный примерно в стороне железнодорожного вокзала, подробностей пока нет», - цитирует РИА Новости Лебедева.
Ранее Лебедев рассказывал, что 19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, повредив два терминала. По словам координатора николаевского подполья, целью российского военного удара был заводской комплекс в районе порта Южный.
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