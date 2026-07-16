В России разработали решение для борьбы с БПЛА

16 июля 2026, 00:43

«Ростех» разработал комплекс «Паутина» для защиты от БПЛА

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Госкорпорация «Ростех» представила инновационное решение для защиты критически важных объектов — комплекс «Паутина». Как рассказали в пресс‑службе компании, система способна уберечь нефтехранилища, электроподстанции и другие промышленные объекты от атак беспилотников.