В России разработали решение для борьбы с БПЛА
Госкорпорация «Ростех» представила инновационное решение для защиты критически важных объектов — комплекс «Паутина». Как рассказали в пресс‑службе компании, система способна уберечь нефтехранилища, электроподстанции и другие промышленные объекты от атак беспилотников.
Разработчиком решения выступила компания «РТ‑Проектные технологии», входящая в состав «Ростеха». «Паутина» реализована в виде модульных металлоконструкций с несущими колоннами, силовой сетью и опорами. В базовой конфигурации защита выдерживает прямое попадание дрона массой до 200 килограммов, движущегося со скоростью 250 километров в час.
Система подходит для объектов высотой свыше 25 метров и не имеет ограничений по площади. Сейчас комплекс тестируют в режиме опытной эксплуатации на нескольких объектах топливно‑энергетического комплекса.
Читайте также: