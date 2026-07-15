Памятник русскому композитору Михаилу Глинке снесли в Запорожье
Власти подконтрольного киевскому режиму Запорожья снесли памятник русскому композитору Михаилу Глинке. Об этом сообщили украинские СМИ.
Памятник установили в далёком 1955 году у здания областной филармонии рядом с концертным залом, названным в честь Глинки. Архитектурное сооружение являлось одним из последних сохранившихся в городе объектов, посвященных русским культурным деятелям.
В то же время концертный зал филармонии продолжает носить свое историческое название. Решение о его переименовании местные власти ещё не приняли.
Ранее в Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70. Он располагался на братской могиле, посвящённой ветеранам ВОВ.
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