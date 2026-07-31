Армия России нанесла удары по судам с военными грузами в Одесской области
Российские войска атаковали три судна в Одесской области, которые перевозили грузы военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кадры объективного контроля подтвердили поражение двух сухогрузов в Черном море и грузового корабля, находившегося в порту Черноморска, говорится в пресс-релизе ведомства. Для выполнения боевых задач российское командование использовало беспилотники «Герань-2 Сикер», «Гербера Сикер», а также дрон-камикадзе «Ланцет».
Как утверждает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Киев регулярно использует морской путь для доставки вооружений. За последние три года через порты Одессы прошли порядка восьми тысяч судов с военными поставками для украинской армии, что объясняет удары по этим целям.
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