Исполнившего песню-мем «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу» мобилизовали на Украине
Андрей Посысаев, более известный как рэпер Зипуля и автор фразы «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу», прошел процедуру мобилизации на территории Украины. Об этом пишет Baza.
Музыканта направили на военно-врачебную комиссию, которая, по имеющейся информации, заняла не более пяти минут. По итогам медосмотра его признали годным к несению службы.
В то же время близкие артиста выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. Они отметили, что Посысаев обучался в интернате для детей с задержкой психического развития. По словам родственников, из-за бюрократических проволочек ему не удалось своевременно оформить группу инвалидности, что могло бы повлиять на решение призывной комиссии.
Ранее сообщалось, что героя интернет-мема «Тяу-тяу-тяу-тяу» МС Зипулю могут призвать в ВСУ. Подробности в нашем материале.
Читайте также: