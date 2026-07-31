Пожар на складе Wildberries в Пензенской области потушили
В Пензенской области полностью потушили открытое пламя на складе Wildberries, пострадавшем от атаки беспилотников. Об этом сообщил в Макс губернатор Олег Мельниченко.
По его словам, в тушении участвовали более 100 пожарных и 50 единиц спецтехники, а также два пожарных поезда и авиация МЧС, включая вертолет, который помог ускорить локализацию огня. Сейчас на объекте продолжают работать расчеты: проводится проливка и разборка конструкций.
В четверг глава региона информировал об ударе БПЛА по складскому комплексу, откуда эвакуировали 226 сотрудников. Площадь возгорания достигла 62 тысяч квадратных метров, но его удалось взять под контроль. В результате инцидента пострадали четыре человека, троих из них уже выписали из больницы.
Ранее крупный пожар произошел на складе во Владивостоке. Подробности в нашем материале.
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