Армия России охватывает Угледар с флангов

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Российские подразделения охватывают Угледар с флангов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, ВС РФ продвинулись к северу от Угледара в ДНР.
При этом уточняется, что в настоящее время российские бойцы уже охватывают Угледар с флангов.
Таким образом, при продолжении российского наступления город может быть освобожден от ВСУ уже в ближайшее время, считает издание.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами.
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«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за российской армией и уже зачищено», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что в настоящее время российские бойцы уже охватывают Угледар с флангов.
Таким образом, при продолжении российского наступления город может быть освобожден от ВСУ уже в ближайшее время, считает издание.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами.
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Элина Позднякова