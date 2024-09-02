Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении

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Потери ВСУ на Курском направлении за прошедшие сутки составили свыше 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 12 боевых бронированных машин, включая три артиллерийских орудия, три пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, миномёт, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1» и иную технику.
В общей сложности за всё время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 9000 военнослужащих, 80 танков и 549 боевых бронированных машин.
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Анастасия Чинкова