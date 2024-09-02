Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении

Президент России Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе, однако сделать это не удалось. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл в Тыве.