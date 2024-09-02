Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат за сутки на Курском направлении
02 сентября 2024, 14:17
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Потери ВСУ на Курском направлении за прошедшие сутки составили свыше 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.


Отмечается, что украинские войска потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 12 боевых бронированных машин, включая три артиллерийских орудия, три пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, миномёт, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1» и иную технику.

В общей сложности за всё время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 9000 военнослужащих, 80 танков и 549 боевых бронированных машин.

Читайте также:

Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области

NI: Украина лишится ресурсов и ничего не приобретёт в Курской области

Посольство Украины во Франции открыто вербует наёмников, обходя законы
#сво
#курское направление
#всу
#минобороны рф
ВС РФ применили новое оружие в зоне СВО
Рёпке: ВС РФ стали применять дроны, управляемые через оптоволоконный кабель
02 сентября 2024, 14:14

Фото: iStock/Diy13

Российские военные начали применять беспилотники, управляемые через оптоволоконный кабель. Так в статье для Bild пишет военный эксперт Юлиан Рёпке.
Такой вывод Рёпке сделал на основании видео, где российский дрон уничтожает австралийский БТР Bushmaster в Курской области.

«Перед ударом FPV-дрон искусно обошёл горящие на дороге машины и двигался при этом у самой поверхности асфальта. Он передавал оператору изображение очень высокого качества», — говорится в статье.

При этом Рёпке считает, что беспилотник управлялся не радиосигналом, а по оптоволоконному кабелю. Однако он сомневается, что ВС РФ обладают достаточным числом таких БПЛА.

Уточняется, что подобные беспилотники сейчас тестируют и в странах Запада. Считается, что эти дроны могут обходить любую систему РЭБ и повышают точность с 20% до 95%. При этом длина кабеля может составлять до 10 км.

Читайте также:

Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении

NI: Украина лишится ресурсов и ничего не приобретёт в Курской области

Посольство Украины во Франции открыто вербует наёмников, обходя законы
#беспилотник
#дрон
#видео
#украина
#бпла
#машины
#законы
#всу
#вс рф
#минобороны
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NI: Украина лишится ресурсов и ничего не приобретёт в Курской области
02 сентября 2024, 14:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина потеряет значительные людские и материальные ресурсы в Курской области. При этом украинским военным вряд ли удастся там добиться каких-либо заметных успехов.
Такой неутешительный исход операции в Курской области Киеву предрёк обозреватель Энтони Константини в статье для американского издания The National Interest. В публикации отмечается, что ситуация для Украины будет постепенно ухудшаться по сравнению с той, какой она была в начале вторжения. Российские же войска продолжат планомерное наступление в Донбассе, один за другим освобождая города и населённые пункты.

Эксперт указал, что ставка Киева на то, что Путин «сломается» и пойдёт на переговоры на более выгодных для Украины условиях из-за ситуации в Курской области была просто фантазией. Сейчас российские военные просто продолжают вытеснять ВСУ с занимаемых позиций, заключил автор материала.

Читайте также:

Село Скучное в ДНР перешло под контроль ВС РФ

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров

Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области
#эксперт
#военные
#операции
#ставка
#всу
#путин
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал число тувинцев, участвующих в СВО
Путин: порядка 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в спецоперации
02 сентября 2024, 13:09

Фото: сайт Кремля

Порядка 10 тысяч жителей Тувы участвуют в специальной военной операции, такие данные привел президент России Владимир Путин.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Тува — это особый регион России… Сегодня те традиции, которые были заложены ещё нашими предшественниками, нашими предками, дедушками, бабушками, они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в СВО», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что жители Тувы рискуют своими жизнями и защищают Россию. По словам Путина, подобные действия являются блестящим примером патриотизма.

Российский лидер также напомнил, что ранее Республика Тыва была союзником Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Читайте также:

Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области

Путин раскрыл свое отношение к вейпам

Стало известно, сколько часов в сутки спит Путин
#президент
#традиции
#жители
#регион
#лидер
#сво
#всу
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство Украины во Франции открыто вербует наёмников, обходя законы
Посольство РФ: Киев во Франции открыто вербует наёмников через соцсети
02 сентября 2024, 13:06

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Посольство Украины во Франции открыто продолжает вербовать наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом посольство России в Париже сообщило в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что французские власти активно отрицают участие своих военных в конфликте на Украине, однако они неоднократно были замечены в зоне боевых действий.

В посольстве добавили, что власти Франции никак не препятствуют вербовке посольством Украины наёмников, несмотря на то, что такая деятельность запрещена по закону.

Вербовка наёмников в ВСУ ведётся через соцсети, добавили в диппредставительстве России.

Читайте также:

30 укомплектованных испанских наемников прибыли к Макеевке в ЛНР

Иностранные наемники ВСУ насиловали мирных жителей Курской области, сообщили в посольстве

Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области
#франция
#украина
#наемники
#посольство
#соцсети
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Село Скучное в ДНР перешло под контроль ВС РФ
Армия России освободила село Скучное в ДНР
02 сентября 2024, 12:18

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила село Скучное в ДНР от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки в ДНР уничтожена живая сила противника, а также военная техника. Потери ВСУ на данном направлении составили около 475 боевиков.

Накануне стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» и «Южная» освободили Птичье и Выемку в ДНР и продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

Читайте также:

Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

Бои в Курской области, штурм Угледара, отход ВСУ из Селидово: последние новости СВО

Су-34 нанес удар авиабомбой по живой силе ВСУ в Курской области
#военные
#техника
#военная техника
#новости
#днр
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о цели ночных ударов ВС РФ по Киеву
«Военная хроника»: целью ударов по Киеву был военный завод «Артем»
02 сентября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/abadonian

Целью ночных ударов ВС России по Киеву стал военный завод «Артем». Об этом информирует Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее сообщалось, что в понедельник на предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что произошло это в Шевченковском районе. Однако о каком именно объекте идет речь не уточнялось.

На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар

По данным канала, в результате удара мог быть уничтожен один из цехов завода. Предприятие было создано в советское время. Оно занимается выпуском продукции военного назначения. В числе изделий противотанковые управляемые ракеты, авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также другие виды боеприпасов.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Читайте также:

Британский журналист незаконно посетил Курскую область

Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#россия
#военные
#журналист
#владимир путин
#сво
#ракеты
#воздушная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин озвучил цель провокации ВСУ в Курской области
Путин: Киев провокацией в Курской области пытался остановить наступление ВС РФ
02 сентября 2024, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе, однако сделать это не удалось. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на открытом уроке «Разговор о важном» в городе Кызыл в Тыве.
Путин подчеркнул, что Украина своими действиями не достигла желаемых результатов, а Россия, в свою очередь, продолжает наступление на Донбассе, причём темпами, которых давно не было у ВС РФ.

Президент также добавил, что решить вопрос удастся исключительно путём мирных переговоров, от которых российская сторона никогда не отказывалась.

Читайте также:

Путин: ВС РФ сделают все для нормализации жизни школьников Курска, Брянска и Белгорода

Путин разъяснил, что иностранные СМИ должны усвоить в России

Подарок Хрущева и неонацисты во власти: Путин развернуто высказался об Украине
#владимир путин
#курская область
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный ВСУ раскрыл новые подробности атаки на Курскую область
Пленный ВСУ: командование скрыло от солдат отправку в Курскую область
02 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/Sinenkiy

Командование ВСУ, участвовавшие во вторжении в Курскую область, скрывали от своих подчиненных, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались. Об этом рассказал украинский военнопленный Андрей Анисимов, видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«То, что он (командир – ред.) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся», — сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.

Кроме того, он рассказал о случаях расстрела украинских мобилизованных, которые не хотели ехать на бронеавтомобиле «Козак» для выполнения задач в Курской области.

Пленный уточнил, что его подразделение должно было пройти деревню в курском приграничье и окопаться там. Украинцам запретили контактировать с местными жителями, а в случае их сопротивления было приказано расстреливать на месте.

При этом БМП с Анисимовым попала под российский огонь уже через 100 метров после пересечения границы, всего было два попадания. Его сослуживцы погибли, а сам Анисимов был ранен, после чего сдался в российский плен.

Читайте также:

Пленный рассказал о способе элитных подразделений ВСУ расправляться с мобилизованными

Стали известны новые подробности нападения ВСУ на Курскую область

Пленный ВСУ: Командиры скрывали перевозку солдат в Курскую область
#всу
#минобороны
#солдат
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британский журналист незаконно посетил Курскую область
СМИ: Журналист Independent Крушельницкий незаконно побывал в Курской области
02 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/N-sky

Британский журналист Аскольд Крушельницкий, представляющий газету Independent, совершил незаконный визит в Курскую область и опубликовал об этом статью на сайте издания. Об этом пишет РИА Новости.
В статье отмечается, что журналист, вместе с другими репортерами в сопровождении ВСУ, посетил российский город Суджа и близлежащие населенные пункты, находящиеся примерно в 20 километрах от него. Газета также публикует фотографии, сделанные Крушельницким во время своего незаконного визита на территорию Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

До этого сообщалось, что корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Читайте также:

Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Володин об итогах выборов в Тюрингии в ФРГ: немцы сказали Шольцу «уходи»

* признана иноагентом в России
#военные
#журналист
#мид
#город
#мария захарова
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф