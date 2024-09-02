Эксперт Bild Репке: ВСУ мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра

Российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.