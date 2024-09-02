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Эксперт Bild Репке: ВСУ мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра

02 сентября 2024, 16:38
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Из-за развивающегося быстрыми темпами наступления российских войск в Донбассе военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра. О таком настрое украинских солдат завил эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.


На своей странице в социальной сети X обозреватель написал, что украинские военные не думают о капитуляции, но мысленно уже готовятся переходить к оборонительным действиям. По его мнению, трудности ВСУ на передовой связаны с переброской значительных ресурсов и элитных частей в Курскую область.

Репке отметил, что Украина испытывает серьёзные трудности в районах Торецка, Угледара, Покровска и Часова Яра, а украинские солдаты не понимают причины столь быстрых темпов отступления. Кроме распыления войск из-за атаки в Курской области, причиной проблем ВСУ также является нехватка обученных солдат и дефицит боеприпасов, заключил эксперт.

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Армия России охватывает Угледар с флангов
02 сентября 2024, 16:42

Фото: iStock/Evgeny555

Российские подразделения охватывают Угледар с флангов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, ВС РФ продвинулись к северу от Угледара в ДНР.

«К северу от Угледара успешное продвижение. Водяное за российской армией и уже зачищено», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в настоящее время российские бойцы уже охватывают Угледар с флангов.

Таким образом, при продолжении российского наступления город может быть освобожден от ВСУ уже в ближайшее время, считает издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами.

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Боуз: провал ВСУ на Курском направлении означает «начало конца» Зеленского
02 сентября 2024, 16:05

Вторжение украинских войск в Курскую область ослабило их, позволив российским солдатам нанести серию сокрушительных ударов на восточном фронте. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.
Он отметил, что после провала вторжения ВСУ на российскую территорию ВС РФ удалось прорвать украинскую оборону на восточном направлении. Теперь можно наблюдать ежедневное освобождение населённых пунктов, с 2014 года находящихся под контролем Украины.

В связи с этим, операция в Курской области может стать реальным началом конца президента Украины Владимира Зеленского.

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#вс рф
#всу
#курская область
#владимир зеленский
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Путин заявил, что ВС РФ освобождают территории не метрами, а квадратными километрами
Путин: ВС РФ берут под контроль территории не метрами, а квадратными километрами
02 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска берут под контроль территории площадью, исчисляемой не метрами, а квадратными километрами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле Республики Тыва.
Глава государства подчеркнул, что речь идёт не о продвижении по несколько сотен метров вперёд, а о масштабах сразу в несколько квадратных километров.

Ранее сообщалось, что российские военные начали применять в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новейшие беспилотники, управление которыми ведётся через оптоволоконный кабель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#минобороны
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Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат за сутки на Курском направлении
02 сентября 2024, 14:17

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Потери ВСУ на Курском направлении за прошедшие сутки составили свыше 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 12 боевых бронированных машин, включая три артиллерийских орудия, три пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, миномёт, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1» и иную технику.

В общей сложности за всё время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли почти 9000 военнослужащих, 80 танков и 549 боевых бронированных машин.

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ВС РФ применили новое оружие в зоне СВО
Рёпке: ВС РФ стали применять дроны, управляемые через оптоволоконный кабель
02 сентября 2024, 14:14

Фото: iStock/Diy13

Российские военные начали применять беспилотники, управляемые через оптоволоконный кабель. Так в статье для Bild пишет военный эксперт Юлиан Рёпке.
Такой вывод Рёпке сделал на основании видео, где российский дрон уничтожает австралийский БТР Bushmaster в Курской области.

«Перед ударом FPV-дрон искусно обошёл горящие на дороге машины и двигался при этом у самой поверхности асфальта. Он передавал оператору изображение очень высокого качества», — говорится в статье.

При этом Рёпке считает, что беспилотник управлялся не радиосигналом, а по оптоволоконному кабелю. Однако он сомневается, что ВС РФ обладают достаточным числом таких БПЛА.

Уточняется, что подобные беспилотники сейчас тестируют и в странах Запада. Считается, что эти дроны могут обходить любую систему РЭБ и повышают точность с 20% до 95%. При этом длина кабеля может составлять до 10 км.

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NI: Украина лишится ресурсов и ничего не приобретёт в Курской области
02 сентября 2024, 14:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украина потеряет значительные людские и материальные ресурсы в Курской области. При этом украинским военным вряд ли удастся там добиться каких-либо заметных успехов.
Такой неутешительный исход операции в Курской области Киеву предрёк обозреватель Энтони Константини в статье для американского издания The National Interest. В публикации отмечается, что ситуация для Украины будет постепенно ухудшаться по сравнению с той, какой она была в начале вторжения. Российские же войска продолжат планомерное наступление в Донбассе, один за другим освобождая города и населённые пункты.

Эксперт указал, что ставка Киева на то, что Путин «сломается» и пойдёт на переговоры на более выгодных для Украины условиях из-за ситуации в Курской области была просто фантазией. Сейчас российские военные просто продолжают вытеснять ВСУ с занимаемых позиций, заключил автор материала.

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Путин назвал число тувинцев, участвующих в СВО
Путин: порядка 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в спецоперации
02 сентября 2024, 13:09

Фото: сайт Кремля

Порядка 10 тысяч жителей Тувы участвуют в специальной военной операции, такие данные привел президент России Владимир Путин.
Напомним, российский лидер провел открытый урок «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Тува — это особый регион России… Сегодня те традиции, которые были заложены ещё нашими предшественниками, нашими предками, дедушками, бабушками, они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в СВО», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что жители Тувы рискуют своими жизнями и защищают Россию. По словам Путина, подобные действия являются блестящим примером патриотизма.

Российский лидер также напомнил, что ранее Республика Тыва была союзником Советского Союза в борьбе с фашизмом.

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Посольство Украины во Франции открыто вербует наёмников, обходя законы
Посольство РФ: Киев во Франции открыто вербует наёмников через соцсети
02 сентября 2024, 13:06

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Посольство Украины во Франции открыто продолжает вербовать наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом посольство России в Париже сообщило в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что французские власти активно отрицают участие своих военных в конфликте на Украине, однако они неоднократно были замечены в зоне боевых действий.

В посольстве добавили, что власти Франции никак не препятствуют вербовке посольством Украины наёмников, несмотря на то, что такая деятельность запрещена по закону.

Вербовка наёмников в ВСУ ведётся через соцсети, добавили в диппредставительстве России.

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Село Скучное в ДНР перешло под контроль ВС РФ
Армия России освободила село Скучное в ДНР
02 сентября 2024, 12:18

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила село Скучное в ДНР от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки в ДНР уничтожена живая сила противника, а также военная техника. Потери ВСУ на данном направлении составили около 475 боевиков.

Накануне стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» и «Южная» освободили Птичье и Выемку в ДНР и продолжают продвигаться вглубь обороны противника.

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