Эксперт Bild Репке: ВСУ мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра

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Из-за развивающегося быстрыми темпами наступления российских войск в Донбассе военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) мысленно уже готовятся перейти к обороне Днепра. О таком настрое украинских солдат завил эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке.
На своей странице в социальной сети X обозреватель написал, что украинские военные не думают о капитуляции, но мысленно уже готовятся переходить к оборонительным действиям. По его мнению, трудности ВСУ на передовой связаны с переброской значительных ресурсов и элитных частей в Курскую область.
Репке отметил, что Украина испытывает серьёзные трудности в районах Торецка, Угледара, Покровска и Часова Яра, а украинские солдаты не понимают причины столь быстрых темпов отступления. Кроме распыления войск из-за атаки в Курской области, причиной проблем ВСУ также является нехватка обученных солдат и дефицит боеприпасов, заключил эксперт.
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Александр Бойцов