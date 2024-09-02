ВС РФ применили новое оружие в зоне СВО

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Российские военные начали применять беспилотники, управляемые через оптоволоконный кабель. Так в статье для Bild пишет военный эксперт Юлиан Рёпке.
Такой вывод Рёпке сделал на основании видео, где российский дрон уничтожает австралийский БТР Bushmaster в Курской области.
При этом Рёпке считает, что беспилотник управлялся не радиосигналом, а по оптоволоконному кабелю. Однако он сомневается, что ВС РФ обладают достаточным числом таких БПЛА.
Уточняется, что подобные беспилотники сейчас тестируют и в странах Запада. Считается, что эти дроны могут обходить любую систему РЭБ и повышают точность с 20% до 95%. При этом длина кабеля может составлять до 10 км.
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«Перед ударом FPV-дрон искусно обошёл горящие на дороге машины и двигался при этом у самой поверхности асфальта. Он передавал оператору изображение очень высокого качества», — говорится в статье.
При этом Рёпке считает, что беспилотник управлялся не радиосигналом, а по оптоволоконному кабелю. Однако он сомневается, что ВС РФ обладают достаточным числом таких БПЛА.
Уточняется, что подобные беспилотники сейчас тестируют и в странах Запада. Считается, что эти дроны могут обходить любую систему РЭБ и повышают точность с 20% до 95%. При этом длина кабеля может составлять до 10 км.
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Элина Позднякова