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Освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике стало значительной тактической победой для России, об этом пишет Sky News.
«Это значительная тактическая победа России. Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность на Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
При этом, как отметили в Sky News, на фоне серьёзных успехов России, растут и сокрушительные неудачи Вооружённых сил Украины. Пока российская армия продолжает освобождать территории и наращивать потенциал своего ОПК, с другой стороны оборонительной линии значительно падает уровень поддержки союзников, а также возрастает давление к переговорам.
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Евгения Парфентьева