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«Значительная победа»: На Западе прокомментировали освобождение Марьинки

Sky News: Освобождение Марьинки стало тактической победой для России
28 декабря 2023, 15:01
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике стало значительной тактической победой для России, об этом пишет Sky News.

«Это значительная тактическая победа России. Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность на Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

При этом, как отметили в Sky News, на фоне серьёзных успехов России, растут и сокрушительные неудачи Вооружённых сил Украины. Пока российская армия продолжает освобождать территории и наращивать потенциал своего ОПК, с другой стороны оборонительной линии значительно падает уровень поддержки союзников, а также возрастает давление к переговорам.

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Российские силы сбили три украинских самолета Су-25 в зоне СВО
28 декабря 2023, 15:15

Фото: iStock/Vital Hil

Российские силы сбили три украинских самолёта Су-25 в зоне спецоперации, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Ещё два Су-25 были сбили средствами противовоздушной обороны в Запорожской и Херсонской областях, добавили в Минобороны.

Помимо этого, в новых регионах РФ было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата.

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В России прокомментировали участие бывших военнопленных в спецоперации
Депутат Швыткин поддержал решение об участии бывших военнопленных в спецоперации
28 декабря 2023, 15:09

Фото: istock / zim286

Бывшие военнопленные, который осознали свои ошибки, имеют право на участие в специальной военной операции на стороне Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«Я поддерживаю такое решение. Это правильно, когда военнопленные, осознавшие свою вину, встали на сторону вооруженных сил Российской Федерации и участвуют в боевых действиях. Считаю, это правильно», — отметил Швыткин.
Он заявил, что перед принесением присяги их тщательно проверяют, потому вероятность их перехода на сторону врага крайне мала. Депутат заявил, что стопроцентно гарантировать нельзя, и определенный риск всегда остается.

Ранее сообщалось, что украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ признались в завышенных ожидания от контрнаступления
Welt: бойцы ВСУ жалеют о завышенных ожиданиях от боев
28 декабря 2023, 15:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ начали жалеть о том, что слишком много ждали от контрнаступления, и теперь начали терять мотивацию из-за неудач на поле боя. Об этом рассказал один из украинских военных, его словам передает немецкий телеканал Welt.
«С военной точки зрения, думаю, не нужно было трубить из каждого угла, что мы вот-вот победим. Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает», — рассказал украинский боец.

По его словам, в рядах ВСУ многие начали терять мотивацию ввиду сложившейся тяжелой ситуации на поле боя.

Ранее военный эксперт Влад Шурыгин в своем телеграм-канале опубликовал видео, где украинские солдаты подхватили песню «Катюша», которую пели российские военные. Военнослужащие ВС РФ находились в лесу неподалеку от позиций врага. Они окликнули украинских солдат и начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». А те в ответ начали петь «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».


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Названа численность войск ВС РФ, необходимая для взятия Киева
Матвийчук: Россия сможет взять Киев силами 500 тысяч бойцов
28 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Чтобы взять Киев, ВС РФ потребуется порядка 500 000 бойцов. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с изданием NEWS.ru.
По его словам, противник перебросил в Киев до 150 000 солдат, которые готовятся к возможному наступлению российской армии. Кроме того, группировка ВСУ уже возводит фортификационные сооружения.

Матвийчук отметил, что заход ВС РФ в украинскую столицу необходим для выполнения задач СВО. Военный эксперт не исключил, что Киев может перейти под контроль российской армии в ходе переговоров с западной стороной.

Прежде сообщалось, что менее половины украинцев верят, что события в стране развиваются в верном направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#киев
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Украинские военные открыли огонь по Токмаку
Рогов: Украинские военные открыли огонь по Токмаку, работает ПВО
28 декабря 2023, 14:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооружённые силы Украины открыли огонь по городу Токмак, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии для «РИА Новости».
«Прямо сейчас враг наносит удары по Токмаку. Работает ПВО», — прокомментировал происходящее Рогов.

Он также отметил, что украинские военные наносят удары по городу с помощью реактивных систем залпового огня. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил россиянам о целях специальной военной операции на Украине. Он заявил, что СВО продолжится в следующем году, а также отметил, что главными целями остаётся разоружение украинской армии, а также отказ киевского режима от нацистской идеологии.

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В Британии предупредили ВСУ о новом оружии России
DE: Россия скоро применит новейшую гаубицу в зоне СВО
28 декабря 2023, 13:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Армия России уже скоро начнет применять в зоне спецоперации новейшую гаубицу. Об этом пишет британское издание Daily Express.
«У этих гаубиц дальность стрельбы семьдесят километров, они могут совершить более десяти выстрелов в минуту», — говорится в статье.

Уточняется, что с начала специальной военной операции Россия продолжает стремительно оснащать армию качественным вооружением, которое имеет серьезную огневую мощь.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в зоне спецоперации хотят опробовать новейшую российскую боевую машину пехоты на дистанционном управлении. По его словам, благодаря этой технике станет возможным избежать поражение экипажа на самых опасных направлениях СВО.
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ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области
28 декабря 2023, 13:38

Фото: iStock/Nzpn

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале написал, что украинские войска обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа.
Сообщается, что в результате атаки ВСУ повреждены линии газо- и электроснабжения. Губернатор отметил, что никто не пострадал.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы в ближайшее время начнут устранять последствия обстрела.

Ранее сообщалось, что солдаты добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» приняли первый бой с ВСУ. Примечательно, что с российской стороны не было никаких «заградотрядов».

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В США считают, что Украине стоит сесть за стол мирных переговоров с РФ
NYT: Украине стоит согласиться на переговоры с Россией из-за провала ВСУ
28 декабря 2023, 13:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине стоит согласиться на мирные переговоры с Россией после провального контрнаступления ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — говорится в статье.

Уточняется, что патовая ситуация ВСУ на линии соприкосновения вернула Украину в реальный мир.

Боевые действия полностью истощили военные и человеческие ресурсы Украины. А контрнаступление ВСУ не смогло принести ожидаемых результатов. Автор статьи считает, что продолжение боевых действий только ухудшит положение Украины, а также распространит дестабилизацию по странам Европе.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Украине каждый пять минут погибает или получает ранение гражданин страны.

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Погиб один из пострадавших при атаке ВСУ на белгородский мост
Гладков: Погиб один из пострадавших при атаке ВСУ на белгородский мост
28 декабря 2023, 13:06

Фото: iStock/trofimich

Минувшей ночью скончался один из пострадавших во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня ночью в реанимации в результате кардиогенного шока умер Сергей Николаевич, один из рабочих, которые пострадали во время вражеской атаки в Грайворонском городском округе», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до конца.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, им будет оказана вся необходимая помощь со стороны местных воастей.
23 декабря Гладков сообщал, что три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области. После еще двое пострадавших обратились за помощью в больницу.

ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток.

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