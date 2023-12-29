В Британии раскрыли последствия потери Украиной Марьинки

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Потеря Украиной Марьинки может негативно сказаться на восприятии Западом действий Киева. Об этом написал журналист Алессандра Скотто Ди Сантоло в своей статье для британского издания Express.
Она утверждает, что захват Марьинки Россией может изменить акцент на более боеспособные украинские военные подразделения на юге, оказывая влияние на их боевой дух и доверие международного сообщества к усилиям Украины в военном плане.
Скотто Ди Сантоло добавила, что разрушение позиций украинских вооруженных сил и продвижение российских войск в городе становятся серьезным ударом для Киева.
Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о захвате Марьинки в ДНР. Он подчеркнул, что это снизит оборонительные возможности Вооруженных сил Украины и предоставит дополнительные ресурсы российским военным на этом участке линии фронта.
Читайте также:
С 2022 года Киев принудительно эвакуировал из ДНР 100 тысяч человек
В Верховной раде Украины предупредили о потере городов без помощи США
В СПЧ объяснили, почему Залужный призвал не скорбеть из-за потери населённых пунктов
Скотто Ди Сантоло добавила, что разрушение позиций украинских вооруженных сил и продвижение российских войск в городе становятся серьезным ударом для Киева.
Читайте также:
С 2022 года Киев принудительно эвакуировал из ДНР 100 тысяч человек
В Верховной раде Украины предупредили о потере городов без помощи США
В СПЧ объяснили, почему Залужный призвал не скорбеть из-за потери населённых пунктов
Артем Кузьмин