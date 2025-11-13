Армия России освободила два населенных пункта

13 ноября 2025, 12:40

Российские военные освободили села Синельниково и Даниловка

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ освободили села Синельниково в Харьковской области и Даниловка в Днепропетровской области. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.