Армия России освободила два населенных пункта
ВС РФ освободили села Синельниково в Харьковской области и Даниловка в Днепропетровской области. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» выбили ВСУ из Синельниково. Тем временем подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь обороны противника и установили контроль над Даниловкой.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
