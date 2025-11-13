ЕК выделила Украине около €6 млрд за счет дохода от активов РФ

13 ноября 2025, 11:49

Фото: istockphoto/rarrarorro

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 ноября объявила о перечислении Украине почти €6 млрд по кредитной линии G7, финансируемой за счёт доходов от российских активов. Выступление транслировалось на сайте ЕК.





Она также подчеркнула, что основная цель этих мер — увеличить для России издержки проведения специальной военной операции.





«Я горячо приветствую четкое обязательство Евросовета, принятое на крайнем саммите, для покрытия финансовых потребностей Украины на ближайшие два года: 2026-й и 2027-й», — добавила фон дер Ляйен.