ЕК выделила Украине около €6 млрд за счет дохода от активов РФ

Фото: istockphoto/rarrarorro

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 ноября объявила о перечислении Украине почти €6 млрд по кредитной линии G7, финансируемой за счёт доходов от российских активов. Выступление транслировалось на сайте ЕК.



Она также подчеркнула, что основная цель этих мер — увеличить для России издержки проведения специальной военной операции.

«Я горячо приветствую четкое обязательство Евросовета, принятое на крайнем саммите, для покрытия финансовых потребностей Украины на ближайшие два года: 2026-й и 2027-й», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов, при этом не требуя лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.
Никита Кротов

