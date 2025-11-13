ЕК выделила Украине около €6 млрд за счет дохода от активов РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 ноября объявила о перечислении Украине почти €6 млрд по кредитной линии G7, финансируемой за счёт доходов от российских активов. Выступление транслировалось на сайте ЕК.
Она также подчеркнула, что основная цель этих мер — увеличить для России издержки проведения специальной военной операции.
«Я горячо приветствую четкое обязательство Евросовета, принятое на крайнем саммите, для покрытия финансовых потребностей Украины на ближайшие два года: 2026-й и 2027-й», — добавила фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов, при этом не требуя лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.