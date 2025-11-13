13 ноября 2025, 12:24

Фото: iStock/3dmitry

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Украина приостановила мирные переговоры с Россией по настоянию западных стран. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский игнорирует потери своей страны и стремится продолжать конфликт.





Он добавил, что остановка переговорного процесса демонстрирует желание Запада извлечь максимальную выгоду из ситуации на Украине при минимальных затратах, а Зеленский и его окружение не заинтересованы в сохранении жизни своих граждан.





«Безусловно, без Запада в приостановлении переговоров не обошлось. Украина лишена субъектности и независимости. Решение приостановить переговоры лишь подтверждает, что киевский режим недоговороспособен», — отметил Толмачев в беседе с NEWS.ru.