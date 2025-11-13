Боевики ВСУ убили прикованного цепями к пулемету сослуживца

13 ноября 2025, 11:45

Боец ВС РФ Фаза: ВСУ убили прикованного цепями к пулемету сослуживца

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

На Запорожском направлении боевики ВСУ убили своего сослуживца, прикованного цепями к пулеметной точке. Об этом заявил командир взвода группировки «Восток» с позывным Фаза.





По его словам, которые приводит РИА Новости, когда у пулеметчика перегрелся ствол или заклинило оружие, его ликвидировали гранатой.



Российский военнослужащий отметил, что установить личность убитого не удалось — неизвестно, был ли он украинцем или иностранным наемником. Однако, по его мнению, сам факт произошедшего говорит о том, что в рядах ВСУ не ценится человеческая жизнь.

«Они не то, что не уважают – они не ценят друг друга как людей, просто звери», — заключил Фаза.