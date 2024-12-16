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Армия России освободила Елизаветовку в ДНР

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила населенный пункт Елизаветовка в ДНР от присутствия украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.


«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Кроме того, российские военные поразили вражеские формирования двух механизированных, аэромобильной, ДШБ ВСУ, а также две бригады теробороны возле Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахова и Дачного в ДНР. Потери противника составили порядка 345 человек.


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#военные
#пушкино
#всу
#рф
Расчёт FPV-дронов группировки войск «Днепр» подбил десантную лодку ВСУ
16 декабря 2024, 12:15

Фото: iStock/NiseriN

Расчет ударных FPV-дронов группировки войск «Днепр» минувшей ночью подбил десантную лодку ВСУ, двигавшуюся по Днепру около одного из мостов у Херсона. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир подразделения БПЛА с позывным «Хабр».
Отмечается, что операторы дронов обнаружили украинскую десантную лодку в акватории Днепра. Было принято решение нанести удар. Он был зафиксирован разведывательным коптером, который оборудован тепловизионной и ночной камерой. В результате успешного удара дрона цель была ликвидирована.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаковать российские позиции на красноармейском направлении. В результате они понесли большие потери и позволили ВС РФ продвинуться дальше.

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#сво
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Каллас: страны ЕС не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину
16 декабря 2024, 11:51

Фото: iStock/artJazz

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«Чтобы отправить миротворцев в Украину, там должен быть мир. Однако, если вы смотрели интервью министра Лаврова Такеру Карлсону, то он прямо говорит, что Россия не отступит от своих целей», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что обсуждать отправку миротворцев нельзя обсуждать, пока конфликт продолжается.

1 декабря Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. По ее словам, Европейский союз мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами украинского конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня.


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#конфликт
#соглашения
#интервью
#мир
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Комбат Азак рассказал о прорыве российских войск под Курахово
16 декабря 2024, 11:17

Фото: istockphoto/zabelin

Взятие населённого пункта Максимильяновка существенно облегчило дальнейшее продвижение российских войск в сторону Курахово. Об этом рассказал командир 102 полка 150-й дивизии с позывным Азак.
В разговоре с РИА Новости офицер подчеркнул, что Максимильяновка была сильно укреплена, противник серьёзно готовился к обороне. Опорные пункты и пулемётные точки были оборудованы практически на каждом перекрёстке, чтобы была возможность вести огонь в разных направлениях. Между домами украинцы прорыли траншеи, а подвалы зданий соединяли подземными ходами.

«Особо любили укрываться в подвалах социальных объектов — детских садов, школ, поликлиник, домов культуры», — с недоброй и кривоватой улыбкой вспоминал комбат.

Было понятно, что Максимильяновка является ключевым плацдармом для последующего штурма Курахово, добавил сослуживец Азака, командир роты с позывным Сократ. С присущей ему мудростью офицер отметил, что именно после взятия этого небольшого населённого пункта появилась возможность охвата Курахово с флангов. Именно поэтому противник так старался его удержать.

«Однако не удалось, вышло по-нашему», — на этот раз с широкой и искренней улыбкой заключил Азак.

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#всу
#школа
#новости
#детсад
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«Финальная фаза»: В США заявили о скором завершении конфликта на Украине
NYT: украинский конфликт вступает в финальную фазу
16 декабря 2024, 11:15

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине вступает в финальную фазу и может завершиться уже в ближайшее время, пишет New York Times.
«Спустя почти три года с начала специальной военной операции на Украине конфликт вступает в фазу, которая может быть финальной, а сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо», — говорится в статье.

Автор также пишет о плачевной ситуации ВСУ на поле боя, нехватке личного состава и территориальных потерях Украины с лета текущего года.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что заморозка конфликта на Украине даст США шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь. Бывший морпех уточнил, что Соединённые Штаты Америки хотят подчинить себе весь мир и не остановятся ни перед чем в своем противостоянии Российской Федерации, Китаю и Ирану.

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#сша
#конфликт
#операции
#мир
#всу
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В Красноярске воспитатель детдома избивала трёх мальчиков
В Красноярске воспитателя детдома подозревают в избиении трёх мальчиков 5-7 лет
16 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/alexkich

В отношении воспитательницы Красноярского детского дома №1 возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми, а именно с тремя мальчиками, женщину задержали. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СК РФ.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время подозреваемую допросят, чтобы выяснить обстоятельства совершенного ею преступления.

По данным СК, с сентября 2023 по декабрь 2024 год воспитательница применяла физическую силу к трём мальчикам в возрасте от 5 до 7 лет. Также она не желала заниматься их обучением, воспитанием.

Женщина работает в детдоме с октября 2021 года. Следствие продолжается, необходимо выяснить, поступали ли жалобы от других воспитанников детского дома.

В Новой Москве 14 декабря произошла страшная трагедия: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Ребёнок умер от полученных травм.

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#женщина
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#ск
#красноярский край
#детские дома
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Бои в Курской области: ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из российского приграничья
«РВ»: ВС РФ атакуют широким фронтом, выбивая ВСУ из Курской области
16 декабря 2024, 11:08

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы российской армии атакуют широким фронтом сразу на нескольких участках в Курской области, выбивая противника с российских земель. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Продолжаются атаки российских войск широким фронтом сразу на ряде участков. Идут бои от Плёхово в направлении Куриловки, у Черкасской Конопельки, в районе урочищ восточнее Кремяного, в районе Новоивановки и в направлении Свердликово», — говорится в сообщении.

Уточняется, что крупные пехотные подразделения ВС РФ позиции ВСУ западнее Нечаева в сторону Русского Поречного. Украинские боевики лишились опорных пунктов в лесополосе, а российские бойцы смогли продвинуться на 1,5 км.

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#всу
#вс рф
#аэродром
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Расправлялся на месте: украинский военный расстреливал жителей в Курской области
Сдавшийся в плен боец ВСУ расстреливал гражданских в Курской области
16 декабря 2024, 10:39

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, как по приказу командования расстреливал гражданское население, не говорящее по-украински. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Командование говорило: если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, — расправляться на месте», — сказал он на допросе.
Пленный также сообщил, как, переодевшись в военную форму ВС РФ, подходил к российским позициям под предлогом попросить сигарету.

«Просил подтолкнуть машину. Ребята вылезали, я с ними расправлялся — расстреливал их», — приводит слова Пломбируса РИА Новости.
На протяжении всего вооруженного конфликта регулярно появляются свидетельства расправ украинских боевиков над гражданским населением. Так, житель Курской области Руслан Коробов рассказал, что военные ВСУ убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов.

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«Уже утомляешь»: Зеленского осудили на Западе после заявления о Курахово
16 декабря 2024, 10:23

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Украина добилась своих целей, несмотря на тяжёлое положение ВСУ под Курахово. С таким противоречивым заявлением выступил нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский, вызвав бурю возмущённых комментариев в интернете.
Один из пользователей социальной сети Х спросил украинского президента, неужели он до сих пор всерьёз надеется выиграть в конфликте. Цели же, которых якобы достигла Украина, и вовсе вызвали у автора комментария недоумение.

Другие люди напрямую требовали у Зеленского вернуть им «их деньги». Жители западных стран прекрасно понимают, что их правительства отправляли на Украину средства, которые могли бы потратить на обуздание инфляции и решение других проблем внутри собственных государств.

«Никто больше не слушает твою чушь, приятель», — прямо пишет один из тех, кому довелось ознакомиться с заявлением Зеленского.

Другой пользователь признаётся, что киевский лидер его уже просто утомил. Этим он, по всей видимости, выразил общее отношение к президенту Украины большинства людей во всём мире.

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ВСУ попытались контратаковать позиции ВС РФ под Красноармейском
Пушилин рассказал о попытке ВСУ контратаковать под Красноармейском
16 декабря 2024, 10:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ попытались контратаковать российские позиции на красноармейском направлении в ДНР, понесли большие потери и позволили бойцам ВС РФ продвинуться еще дальше. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается красноармейского направления, мы видели даже попытки контратаковать у противника, но для них это закончилось достаточно болезненно, потому что много погибших среди вооруженных формирований Украины, много раненых», — рассказал Пушилин.

По его словам, потери противника оказались совершенно бесполезными, а российские бойцы смогли продвинуться еще дальше.

Пушилин также заявил, что армия России освободила посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике от присутствия ВСУ. Он отметил, что в целом ситуация на этом направлении улучшилась.

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#аэродром
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#вс рф
#пушилин
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