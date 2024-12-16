Армия России освободила Елизаветовку в ДНР

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Армия России освободила населенный пункт Елизаветовка в ДНР от присутствия украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Кроме того, российские военные поразили вражеские формирования двух механизированных, аэромобильной, ДШБ ВСУ, а также две бригады теробороны возле Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахова и Дачного в ДНР. Потери противника составили порядка 345 человек.
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