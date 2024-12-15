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Российские войска освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что населённый пункт Весёлый Гай был освобождён благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Юг».
Населённый пункт Пушкино был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Центр» в результате их решительных действий на данном направлении фронта.
Также из сводки Минобороны следует, что в зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих за минувшие сутки.
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Населённый пункт Пушкино был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Центр» в результате их решительных действий на данном направлении фронта.
Также из сводки Минобороны следует, что в зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих за минувшие сутки.
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Анастасия Чинкова