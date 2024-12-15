Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ освободили Весёлый Гай и Пушкино в ДНР

ВС РФ освободили Весёлый Гай и Пушкино в ДНР

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что населённый пункт Весёлый Гай был освобождён благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Юг».

Населённый пункт Пушкино был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Центр» в результате их решительных действий на данном направлении фронта.



Также из сводки Минобороны следует, что в зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих за минувшие сутки.

Читайте также:

В подвалах жилых домов Петровки обнаружили запертых боевиками ВСУ мирных жителей

Военкор Поддубный: армия РФ ударом беспилотника ликвидировала майора ВСУ Дупешко

Захарова: послу ФРГ в РФ нужно призвать власти Германии к миру на Украине
#вс рф
#всу
#днр
#сво
#военные
#минобороны рф
Захарова: Киев понесёт наказание за убийства российских журналистов
15 декабря 2024, 12:28

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Ко дню памяти журналистов в России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим понесёт заслуженное наказание за убийства российских журналистов, проинформировало агентство ТАСС.
«Целенаправленная охота за российскими журналистами и военкорами, которую ведут украинские головорезы, — прямое следствие многолетнего попустительства и даже поощрения таких террористических методов со стороны западных кураторов киевской клики и подконтрольных им многосторонних структур», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Мария Захарова обратила внимание, что их прямая обязанность — защита безопасности представителей средств массовой информации «без каких-либо различий».

Накануне Мария Захарова заявила, что послу Германии в России Александер Ламбсдорф, который говорил о необходимости установления мира на Украине, нужно в первую очередь обратиться с подобным призывом к правительству своей страны.

Читайте также:

Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Захарова назвала Трампа символом надежды

Захарова призвала НАТО изъять часть пенсий Столтенберга на нужды обороны
#мид
#следствие
#мария захарова
#нато
#журналисты
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецслужбы Украины обещали $10 тысяч за взрыв авто в Донецке
15 декабря 2024, 12:27

Фото: istockphoto/ELizabethHoffmann

В Донецке задержан мужчина, причастный к подрыву автомобиля российского офицера. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что за эту операцию сотрудники украинских спецслужб обещали ему 10 тысяч долларов.
Злоумышленник был задержан в результате совместной работы сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. На допросе мужчина показал, что заложил под днище машины самодельное взрывное устройство. Затем он дистанционно привёл его в действие с целью убийства.

Подкупленный Главным управлением разведки Минобороны Украины сказал, что знает о том, что убил бывшего начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова и сожалеет о содеянном. Ему также известно, что в машине находились и другие люди, которые также пострадали. Супруге погибшего офицера взрывом оторвало ногу. Мужчина выразил уверенность в том, что все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и наказаны, а себя назвал «отработанным материалом».

Читайте также:

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Донецке

Стало известно, чей автомобиль взорвали в Донецке

В центре Донецка взорвался внедорожник, есть пострадавший
#мвд
#фсб
#мужчина
#машины
#люди
#днр
#минобороны
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29
15 декабря 2024, 12:25

Фото: iStock/Dragunov1981

Российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29, следует из опубликованной в воскресенье сводки Минобороны РФ.
Отмечается, что за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 116 беспилотников самолётного типа, а также восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Кроме того сообщается, что благодаря успешным наступательным действиям российским войскам удалось освободить населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР.

Всего с начала СВО, по подсчётам Минобороны, было сбито 650 украинских военных самолётов.

Читайте также:

Уничтожение ВСУ в Курской области, остановка работы угледобывающей шахты Украины: последние новости СВО

В Краснодарском крае отбили атаку украинских дронов

В подвалах жилых домов Петровки обнаружили запертых боевиками ВСУ мирных жителей
#всу
#вс рф
#самолет
#сво
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: послу ФРГ в РФ нужно призвать власти Германии к миру на Украине
15 декабря 2024, 12:04

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своём Телеграм-канале, что послу Германии в России Александер Ламбсдорф, который говорил о необходимости установления мира на Украине, нужно в первую очередь обратиться с подобным призывом к правительству своей страны.
«Можно было бы еще призвать силы небесные, но не уверена, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли», — обратила внимание дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что Германия — одна из действующих сил украинского конфликта.

«От свержения законных властей в ходе организованных в том числе и ими майданов до поставок вооружений», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что глава киевского режима отказался от рождественского перемирия. Российский дипломат заметила, что Владимир Зеленский многократно отказывался от украинских военнопленных, которых Российская Федерация много раз предлагала Киеву забрать.

Мария Захарова уточнила, что коллективный Запад ответственен за гибель людей, поскольку он «стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития».

Читайте также:

Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Захарова призвала НАТО изъять часть пенсий Столтенберга на нужды обороны

Захарова назвала Трампа символом надежды
#мид
#гибель
#мария захарова
#германия
#мид рф
#дипломат
#владимир зеленский
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Поддубный: армия РФ ударом беспилотника ликвидировала майора ВСУ Дупешко
15 декабря 2024, 11:16

Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости/ Гавриил Григоров)

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии (ВСУ) майора Николая Дупешко, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале.
Евгений Поддубный обратил внимание, что Николай Дупешко являлся участником переподготовки офицеров Вооруженных сил Украины по стандартам армии Соединённых Штатов Америки. Военный корреспондент подчеркнул, что военный был ликвидирован ударом российского беспилотного летательного аппарата на покровском направлении.

Накануне сообщалось, что группировка военных ВСУ оказалась полностью заблокирована в Курахово в Донецкой Народной Республике. Её численность составляет несколько сотен бойцов. В городе ещё остались очаги сопротивления, но силы противника, если отказываются сдаваться, постепенно «перемалываются», отмеил собеседник ТАСС из силовых структур. Он уточнил, что солдаты армии Украины не имеют ни малейшего шанса выйти из Курахово.

Читайте также:

В Краснодарском крае отбили атаку украинских дронов

ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск

Офицер Ладья: В Курской области в частях ВСУ воюют инструкторы НАТО
#солдаты
#всу
#военкор
#сша
#сво
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подвалах жилых домов Петровки обнаружили запертых боевиками ВСУ мирных жителей
15 декабря 2024, 11:16

Фото: iStock/djroland

Российские военные освободили мирных жителей при взятии под контроль населённого пункта Петровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что бойцы группировки «Центр» обнаружили в подвалах захваченных ВСУ жилых домов запертых местных жителей. Им оказали всю необходимую помощь.

В ведомстве подчеркнули, что штурмовики при поддержке бронегруппы зашли в примыкающие к Петровке лесополосы, где ликвидировали подразделения ВСУ в укреплениях. После этого российские бойцы разделились на небольшие группы и с двух сторон зашли в населённый пункт.

Об освобождении Петровки стало известно 1 декабря.

Читайте также:

Несколько сотен солдат ВСУ полностью заблокированы в Курахово

ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск

Журналист Репке: правительство Украины решило сдать города Донбасса и отступить
#вс рф
#всу
#днр
#сво
#помощь
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодарском крае отбили атаку украинских дронов
ПВО отбили атаку дронов ВСУ над Туапсинским районом Кубани
15 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/Naypong

Над Туапсинским районом Краснодарского края отбили атаку беспилотников ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко.
Отмечается, что дежурные средства ПВО минувшей ночью отбили атаку украинских дронов. В результате никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее российский офицер с позывным Ладья сообщил, что украинские войска используют бойцов теробороны в Курской области в качестве приманки для российских войск. Также в беседе с РИА Новости он отметил, что в приграничном регионе в составе ВСУ воюют инструкторы НАТО.

Читайте также:

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за час уничтожили пять украинских дронов над Россией

Операторы БПЛА ВС РФ поразили полевой склад ВСУ в Запорожской области
#краснодарский край
#беспилотник
#всу
#ночь
#вс рф
#пво
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Несколько сотен солдат ВСУ полностью заблокированы в Курахово
15 декабря 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Группировка военнослужащих Вооружённых сил Украины оказалась полностью заблокирована в Курахово в Донецкой Народной Республике. Её численность составляет несколько сотен бойцов.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что в городе ещё остались очаги сопротивления. Однако силы противника, если отказываются сдаваться, постепенно «перемалываются». По словам представителя силовиков, украинские солдаты не имеют ни малейшего шанса выйти из города.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов говорил, что около 700 боевиков ВСУ попали в окружение в районе Анновки к югу от Курахово. По его данным, в «котле» находятся несколько пехотных рот и подразделение спецназа. Украинцы уже перестали оказывать организованное сопротивление и пытаются малыми группами просочиться сквозь фронт, чтобы выйти из окружения.

Читайте также:

ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск

Бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов на Донбассе

Рогов: группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово
#солдаты
#всу
#владимир рогов
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ используют тероборону под Курском как приманку для российских войск
15 декабря 2024, 10:09

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска используют бойцов территориальной обороны в Курской области в качестве приманки для российских военных. Об этом офицер с позывным Ладья рассказал РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне боевых действий. ВСУ, в свою очередь, планируют удерживаться на позициях, подключая дополнительные резервы.

По данным Ладьи, командование армии Украины выводит на передний край бойцов теробороны, отправляя их тем самым на смертельное задание, целью которого является выявление точки размещения солдат ВС РФ.

Офицер признался, что на данном участке фронта действует несколько центров сил спецопераций ВСУ. Также здесь были замечены иностранные наёмки. Известно, что за побег с поля боя им угрожают расстрелом.

Читайте также:

Офицер Ладья: В Курской области в частях ВСУ воюют инструкторы НАТО

Бойцы ВСУ бросали гранаты в подвалы жилых домов на Донбассе

Пушилин: войска РФ увеличили темп продвижения в кураховском направлении
#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате