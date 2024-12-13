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Населенные пункты Новоивановка, Дарьино и Плехово в приграничном Суджанском районе Курской области, которые ранее освободили от ВСУ, практически полностью разрушены боевиками киевского режима. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-глава района Александр Богачев, который участвует в волонтерском движении в регионе.
По его словам, ранее в этих населенных пунктах были школы, Дворцы культуры и сельскохозяйственные предприятия, все из них подверглись разрушению в результате атак противника. Богачев отметил, что в каждом селе находилось от 150 до 300 домовладений, которые сегодня практически не существуют.
Он заключил, что говорить о восстановлении этих мест пока рано, поскольку они расположены близко к линии боевых действий.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Он заключил, что говорить о восстановлении этих мест пока рано, поскольку они расположены близко к линии боевых действий.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова