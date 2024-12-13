Населенные пункты Новоивановка, Дарьино и Плехово в приграничном Суджанском районе Курской области, которые ранее освободили от ВСУ, практически полностью разрушены боевиками киевского режима. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-глава района Александр Богачев, который участвует в волонтерском движении в регионе.