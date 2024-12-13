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Волонтер Богачев: освобожденные села в курском приграничье почти разрушены ВСУ

Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

Населенные пункты Новоивановка, Дарьино и Плехово в приграничном Суджанском районе Курской области, которые ранее освободили от ВСУ, практически полностью разрушены боевиками киевского режима. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-глава района Александр Богачев, который участвует в волонтерском движении в регионе.
По его словам, ранее в этих населенных пунктах были школы, Дворцы культуры и сельскохозяйственные предприятия, все из них подверглись разрушению в результате атак противника. Богачев отметил, что в каждом селе находилось от 150 до 300 домовладений, которые сегодня практически не существуют.

Он заключил, что говорить о восстановлении этих мест пока рано, поскольку они расположены близко к линии боевых действий.



Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Российский командир Ческидов сорвал наступление ВСУ в зоне СВО
13 декабря 2024, 09:17

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командир артиллерийского расчета отряда «Барс-16» Павел Ческидов сорвал наступление ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российский боец ликвидировал со своим расчетом большое количество живой силы и несколько единиц техники противника.

Ческидов получил от корректировщика огня данные о сосредоточении сил украинской армии и на их основании начал атаковать вооруженные формирования врага. В результате чего огнем артиллерии были нанесены существенные потери наступающим силам ВСУ. Таким образом, боевики киевского режима были лишены возможности выдвинуться в атаку.

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Отступление ВСУ из Курской области, смена тактики под Суджей, контратаки в Торецке: последние новости СВО
13 декабря 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают активные наступательные операции на нескольких направлениях, включая Торецкое и Покровское, где зафиксированы значительные успехи, несмотря на сопротивление противника. В Курской области ВС РФ удается продвинуться вглубь обороны ВСУ. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области за последние сутки российским силам удалось вытеснить военнослужащих ВСУ из села Новоивановк, потери противника превысили 200 солдат. Пленные бойцы ВСУ подтверждают информацию о том, что их задача заключалась в удержании позиций на российской территории до инаугурации Дональда Трампа.

По оценкам местных наблюдателей, новым аспектом ситуации стало решение ВСУ отказаться от контратак, сосредоточив усилия на удержании позиций и создании напряженности на других участках государственной границы, как отмечают авторы канала «Два майора».

Лебедев: разведчики в Сумской области нанесли минометный удар по ДРГ Украины
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Согласно данным украинских источников, у 17-й бригады ВСУ почти не осталось танков, и боевикам приходится передвигаться на автомобилях. Бои продолжаются в Сумской области. «Архангел спецназа» сообщает о подготовке позиций российскими войсками и их продвижении вперед. На некоторых участках ВСУ отступили.

По данным с мест украинские войска сменили тактику на севере Суджанского района и перестали ходить в самоубийственные контратаки, ушли в глухую оборону. Часть бронетехники ВСУ перебрасывается на новые рубежи, а занятые опорные пункты оставляют пехоте без тяжёлого прикрытия.


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Вооруженные силы России нанесли удары по позициям украинских войск в районах Михайловки и Никольского, расположенных на правом берегу Днепра. В ответ украинская сторона выпустила 57 снарядов по населенным пунктам на левом берегу реки.

В Новой Каховке в результате обстрелов повреждены четыре многоквартирных дома, информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Обстановка в регионе остается напряженной, и обе стороны продолжают вести артиллерийские дуэли.

Часовоярское направление


В районе Часова Яра боевые действия сосредоточены на территории завода огнеупоров. Ситуация на этом участке остается неопределенной: часть промзоны находится в серой зоне. Пока неясно, удалось ли российским силам полностью вытеснить противника или он продолжает удерживать некоторые позиции.
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko


Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке продолжаются активные, но пока безрезультатные атаки на позиции ВСУ в районе Тернов. Несмотря на ожесточенные бои, линия фронта практически не изменилась.

Купянское направление


На Купянском направлении отмечаются боевые действия в районе Двуречного, где российские войска добились определенных успехов. Также продолжаются бои на линии Лозовая – Зеленый Гай, где ВС РФ показывают тактические достижения.

Харьковское направление


В Харьковском направлении, в районах Волчанска и Липцев, продолжаются позиционные бои. На данный момент нет информации о продвижении с обеих сторон.


Армия России поразила бригады боевиков ВСУ под Курском
Армия России поразила бригады боевиков ВСУ под Курском

Запорожское направление


На запорожском участке линии фронта ситуация также остается стабильно напряженной. Позиционные бои продолжаются, однако значительных изменений линии боевого соприкосновения не зафиксировано.

Торецкое направление


На Торецком направлении российские войска продолжают наступление на север. Практически вся высотная застройка города находится под контролем российских сил. Противник пытается удерживать позиции в районе частной одноэтажной застройки и постепенно смещается к шахте «Торецкая». Наступательные действия продолжаются, однако украинская сторона оказывает активное сопротивление.

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#запорожская аэс
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Воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины
13 декабря 2024, 08:10

Фото: iStock/eflection_art

На большей части Украины, включая Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области на западе страны, была объявлена воздушная тревога. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога была впервые объявлена в Киевской и Черкасской областях в четверг вечером и продолжает действовать до сих пор. В других областях, таких как Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Харьковская, сигнал тревоги также был активирован и звучит с утра.

В 05:24 по московскому времени тревога охватила Тернопольскую область, а в 05:40 — Черновицкую. Спустя полчаса тревога распространилась на Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#сбу
#пво
#воздушная тревога
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В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб боец самообороны
13 декабря 2024, 07:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагической гибели бойца самообороны в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в селе Теребрено. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Гладкова, инцидент произошел ночью. Губернатор выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Он добавил, что «память о его подвиге всегда будет в наших сердцах».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА в четырех областях РФ
13 декабря 2024, 07:25

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Пять вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью, четыре – над Белгородской областью, три – над Ростовской областью, также один – над Липецкой областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал к мобилизации сотрудников СБУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
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#сбу
#пво
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал к мобилизации сотрудников СБУ
Дубинский госдепу стоит поддержать мобилизацию СБУ вместо простых украинцев
13 декабря 2024, 07:03

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что вместо призыва 18-летних граждан страны, следует рассмотреть возможность мобилизации сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и других государственных органов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В понедельник официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в случае призыва 18-летних граждан в ряды Вооруженных сил Украины, США предоставят всю необходимую поддержку в обеспечении их экипировкой.

Депутат задал вопрос о том, почему Госдепартамент США требует призвать 18-летних граждан, но не требует призывать 30 тысяч сотрудников СБУ и 10 тысяч работников ДБР и БЭБ. Он заинтересовался, чем эти люди так важны для будущего Украины наряду с 100 тысячами сотрудников ТЦК.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#сво
#сбу
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Авиация РФ разрушила ключевую переправу ВСУ в районе Великой Новоселки
Рогов: авиация РФ уничтожила переправу ВСУ через реку Мокрые Ялы
13 декабря 2024, 06:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, которую Вооруженные силы Украины использовали для переброски подкреплений в районе населенных пунктов Новый Комар и Раздольное. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Уничтоженная переправа находилась к северу от Великой Новоселки и играла ключевую роль в попытках ВСУ контратаковать российские силы. Подразделения Украины использовали её для усиления своих позиций и атак на российские подразделения в данных населённых пунктах.

Ранее, 6 декабря, Рогов сообщил, что ВСУ продолжают попытки выбить российские войска из этих районов, однако российская авиация активно препятствует их действиям.

Утром 13 декабря стало известно, что группировка «Центр» прорвала оборону ВСУ с помощью самоходного миномета.

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#рф
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#россия
#украина
#авиация
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Генсек НАТО сообщил о миллионных потерях в конфликте на Украине
Рютте: число погибших и раненых на Украине за время СВО превысило миллион
13 декабря 2024, 06:25

Фото: iStock/reflection_art

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Брюсселе сообщил, что число погибших и раненых в ходе конфликта на Украине превысило миллион человек.
По его словам, боевые действия ежедневно приводят к новым жертвам и разрушениям, а еженедельно пострадавших становится более десяти тысяч.

Рютте подчеркнул, что текущая ситуация на Украине продолжает ухудшаться, усиливая гуманитарный кризис и обостряя напряженность в регионе. Конфликт, по мнению генсека, требует немедленного международного внимания.

Ранее стало известно, что в России поддержали идею Орбана по обмену пленными в канун Рождества. При этом сообщается о неготовности Зеленского участвовать в мирных переговорах по модели премьер-министра Виктора Орбана.

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#всу
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Ночью системы ПВО в Ростовской области ликвидировали девять украинских БПЛА
13 декабря 2024, 06:17

Фото: iStock/Diy1

Ночью в Ростовской области системы ПВО уничтожили девять беспилотников противника, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Атаки произошли в Новошахтинске, а также в Зерноградском, Мясниковском и Неклиновском районах.

По данным оперативных служб, в результате происшествий разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона.

Ранее «Радио 1» сообщало, что за час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями.

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#сво
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