Российские военные освободили посёлок Шевченко в ДНР

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Посёлок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), к югу от города Красноармейска, освобождён российскими военными. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что в целом ситуация на этом направлении улучшилась.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.
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Анастасия Ларина