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Армия России освободила еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ освободили село Новая Казачья в Харьковской области
Фото: iStock/IherPhoto

Российские военные освободили село Новая Казачья в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.



Установить контроль над населенным пунктом удалось в результате действий подразделений группировки войск «Север», отметили в ведомстве.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль на населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области», — говорится в заявлении.
Ранее МО РФ сообщило о поражении Северного автотранспортного моста через Днепр в Киев. Этот объект использовался для переброски войск и логистических поставок военных грузов в интересах ВСУ. Удар по нему нанесли беспилотниками.

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Лидия Пономарева

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