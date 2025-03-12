В освобожденной от ВСУ Малой Локне Курской области нашли тела женщины и ребенка

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Тела молодой женщины и ребенка нашли в освобожденной Малой Локне Курской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон», его слова приводит РИА Новости.
«Это останки молодой женщины и ребенка. Во время августовских боев за Малую Локню много мирных жителей бежали сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. Вот, к сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться», — рассказал «Ворон».
Он уточнил, что военные пытались выводить мирное население, однако всех спасти не удалось.
Об освобождении Малой Локни Минобороны РФ официально сообщило 9 марта.
10 марта там нашли тело командира Сергея Чебнева с позывным «Отмель», который 12 дней удерживал оборону в населенном пункте, превратив в крепость здание женской колонии.
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Элина Позднякова