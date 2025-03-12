В освобожденной от ВСУ Малой Локне Курской области нашли тела женщины и ребенка

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Тела молодой женщины и ребенка нашли в освобожденной Малой Локне Курской области. Об этом сообщил командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон», его слова приводит РИА Новости.