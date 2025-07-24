Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР

24 июля 2025, 18:22

ВС РФ взяли под контроль Новоэкономическое и Зверево в ДНР

Фото: медиасток.рф

Российские войска взяли под контроль населённые пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.