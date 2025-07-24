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Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Новоэкономическое и Зверево в ДНР
Фото: медиасток.рф

Российские войска взяли под контроль населённые пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.



Отмечается, что 24 июля бойцам группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий удалось освободить Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.

Накануне сообщалось об освобождении пункта Варачино в Сумской области военнослужащими из группировки «Север». Также бойцы ударили по живой силе и технике пяти бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка.

Анастасия Чинкова

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