Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР
Российские войска взяли под контроль населённые пункты Новоэкономическое и Зверево на красноармейском направлении в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что 24 июля бойцам группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий удалось освободить Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике.
Накануне сообщалось об освобождении пункта Варачино в Сумской области военнослужащими из группировки «Север». Также бойцы ударили по живой силе и технике пяти бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка.
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