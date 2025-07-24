Залужный: конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при одном условии
Залужный заявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года
Военный конфликт на Украине будет продолжаться до 2034 года, если не изменится текущая стратегия. Таким прогнозом поделился экс-главком ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный в интервью изданию «Левый берег».
Дипломат считает, что конфликт вступил в новую фазу — на истощение. По его словам, если украинское командование не пересмотрит подходы к защите и мобилизации ресурсов, то столкновение с Россией рискует затянуться еще на десятилетие.
«В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034», — заявил Залужный.Он также добавил, что людей на такой конфликт ни Киев, ни Москва не найдут.