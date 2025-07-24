Залужный: конфликт на Украине может затянуться до 2034 года при одном условии

24 июля 2025, 16:24

Залужный заявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года

Фото: iStock/Diy13

Военный конфликт на Украине будет продолжаться до 2034 года, если не изменится текущая стратегия. Таким прогнозом поделился экс-главком ВСУ, посол страны в Великобритании Валерий Залужный в интервью изданию «Левый берег».





Дипломат считает, что конфликт вступил в новую фазу — на истощение. По его словам, если украинское командование не пересмотрит подходы к защите и мобилизации ресурсов, то столкновение с Россией рискует затянуться еще на десятилетие.

«В 2014 году начавшись, дай бог, чтобы она закончилась в 2034», — заявил Залужный.