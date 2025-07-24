БПЛА ВСУ ударили по свинокомплексу «Мираторга» в Брянской области

24 июля 2025, 17:15

Фото: istockphoto/NiseriN

Украинские дроны ударили по свинокомплексу компании «Мираторг» в Брянской области. Об этом стало известно из соцсетей предприятия.





Уточняется, что удары наносились пятью аппаратами. Кровля комплекса получила повреждения, возникшее возгорание уже локализовали. Вражеская атака произошла в Климовском районе.





«Сразу пять БПЛА атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Один из дронов повредил кровлю корпуса предприятия, произошло возгорание. В настоящий момент горение локализовано. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», — сказано в публикации.

