БПЛА ВСУ ударили по свинокомплексу «Мираторга» в Брянской области
Украинские дроны ударили по свинокомплексу компании «Мираторг» в Брянской области. Об этом стало известно из соцсетей предприятия.
Уточняется, что удары наносились пятью аппаратами. Кровля комплекса получила повреждения, возникшее возгорание уже локализовали. Вражеская атака произошла в Климовском районе.
«Сразу пять БПЛА атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Один из дронов повредил кровлю корпуса предприятия, произошло возгорание. В настоящий момент горение локализовано. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», — сказано в публикации.Перед этим депутат Госдумы Андрей Колесник заявлял, что своей атакой на Сочи украинские боевики напрашиваются на российский «Орешник». Парламентарий подчеркнул, что произошедшее можно называть терактом.