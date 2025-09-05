Армия России освободила ещё один населённый пункт в ДНР
Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Речь идёт о Марково. Взять под контроль населённый пункт удалось в результате активных и решительных действий бойцов подразделения группировки войск «Юг».
Всего за минувшую неделю российскими войсками освобождены четыре населённых пункта в зоне проведения СВО.
Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали о поражённых за неделю предприятиях ВПК Украины, объектах топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.
