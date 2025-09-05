«Не готов к переговорам»: Депутат объяснил отказ Зеленского от поездки в Россию

05 сентября 2025, 11:36

Депутат ГД Чепа: Зеленский не поехал в Россию из-за неготовности к переговорам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил NEWS.ru, что Владимир Зеленский сейчас не готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, в том числе из‑за давления со стороны западных стран.





По его словам, такая встреча должна быть не случайной, а заранее подготовленной — с обсуждением договора о перемирии, который пока не сформирован. Чепа также подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам — в 2014 году, в 2022‑м и сейчас, и отметил, что при этом Зеленский демонстрирует желание и готовность к мирным переговорам.





«На сегодняшний момент, я думаю, что Зеленский не готов к переговорам», — добавил парламентарий.