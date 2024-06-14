Армия России освободила Георгиевку и приступила к штурму Максимильяновки

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Армия России освободила Георгиевку в районе Марьинки и приступила к штурму Максимильяновки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Вчера и сегодня наши бронегруппы предприняли ряд мощных атак в Георгиевке. В ходе наступательной операции российские войска окончательно зачистили позиции врага на западной окраине, взяли поселок под Марьинкой под полный контроль», — говорится в сообщении военкоров.
После освобождения Георгиевки российские войска продолжили продвигаться вперёд и начали штурмовать Максимильяновку. Тем временем на соседних участках линии боевого соприкосновения бойцы 5-й и 110-й бригад ведут уличные бои в центре Красногоровки и успешно продвигаются вглубь населённого пункта.
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