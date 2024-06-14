Освобождение Георгиевки, штурм Раздоловки, Красногоровки и Часов Яра: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В последние дни армия России увеличила темпы наступления на многих направления спецоперации. За минувшие сутки бойцы ВС РФ освободили Новопокровское в ДНР и Георгиевку в ЛНР, а также успешно штурмуют Раздоловку, Георгиевку, Красногоровку, Сокол и Часов Яр.
Последние новости с полей спецоперации на 14.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Утром 14 июня многие военкоры сообщили, что ВС РФ заняли Георгиевку в районе Марьинки.
В Волчанске ВС РФ закрепляются южнее улицы Гагарина и ведут жестокие бои на улицах Кольцевая, Ленина и Пушкина. Тем временем ВСУ активно сопротивляются и применяют авиацию и американские высокоточные авиабомбы.
По данным военного корреспондента Евгения Лисицына, украинские войска оказались в полуокружении на северном берегу реки Волчья. Продолжается сражение в районе Агрегатного завода.
Также российские войска атакуют Бочково и Волоховку. ВСУ сосредоточили силы в населенном пункте Липцы и пытаются контратаковать, подтягивая резервы на замену потерявшим боеспособность бригадам.
Армия России освободила Новопокровское от ВСУ. Тем временем к Новоалександровке ВС РФ продолжают продвигаться со стороны Очеретино. Уже завязываются бои на западных окраинах населённого пункта. Кроме того, российские бойцы добились тактических успехов севернее Уманского.
Российские десантники не прекращают активно штурмовать Часов Яр, также ведутся бои на флангах города. Подразделения ВДВ совместно с 200-й бригадой и силами ЮВО продолжают взламывать оборону врага.
Telegram-канал «Два майора» сообщает, что продолжается штурм восточного микрорайона Часов Яра. При этом ВСУ перебрасывают подкрепления через водоканал Северский Донец – Донбасс по переправам.
По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование пытается не допустить окружения своей группировки в Часов Яре.
ВСУ продолжают удерживать оборону севернее Работино в укрепленных опорных пунктах. ВС РФ отрабатывают по ним тяжелыми огнеметными системами. Идут артиллерийские дуэли. При этом украинские войска начали активно применять кассетные боеприпасы для ударов по российским позициям.
Здесь ВС РФ продвигаются на подступах к Константиновке и имеют тактические успехи в результате штурма Красногоровки. Кроме того, в Невельском впервые за долгое время российским бойцам удалось добиться успехов.
В Яснобродовке продолжаются бои на окраине поселка, куда ВС РФ продвинулись со стороны Уманского.
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Кураховское направление
Утром 14 июня многие военкоры сообщили, что ВС РФ заняли Георгиевку в районе Марьинки.
«Да, есть данные, что Георгиевка наша, но официальных сообщения я пока не слыхал», — написал в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.При этом Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что сейчас российские военные находятся в семи км от Курахова, которое является стратегически важным логистическим узлом ВСУ. Именно через этот узел снабжались украинские подразделения в Марьинке и продолжает снабжаться значительная часть сил ВСУ в Донбассе.
Харьковское направление
В Волчанске ВС РФ закрепляются южнее улицы Гагарина и ведут жестокие бои на улицах Кольцевая, Ленина и Пушкина. Тем временем ВСУ активно сопротивляются и применяют авиацию и американские высокоточные авиабомбы.
По данным военного корреспондента Евгения Лисицына, украинские войска оказались в полуокружении на северном берегу реки Волчья. Продолжается сражение в районе Агрегатного завода.
Также российские войска атакуют Бочково и Волоховку. ВСУ сосредоточили силы в населенном пункте Липцы и пытаются контратаковать, подтягивая резервы на замену потерявшим боеспособность бригадам.
Авдеевское направление
Армия России освободила Новопокровское от ВСУ. Тем временем к Новоалександровке ВС РФ продолжают продвигаться со стороны Очеретино. Уже завязываются бои на западных окраинах населённого пункта. Кроме того, российские бойцы добились тактических успехов севернее Уманского.
Северское направлениеЗдесь армия России продвигается вдоль железной дороги в направлении села Выемка к югу от Северска в ДНР. Украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает успехи ВС РФ и сообщает, что российские бойцы продвигаются с боями в сторону Раздоловки, которая находится рядом с дорогой, ведущей из Артёмовска в Северск.
«На Северском направлении российские войска атаковали Раздоловку с востока и закрепились на участке шириной до 2.15 км на глубину до 1.1 км», — пишут украинские военные аналитики.
Часовоярское направление
Российские десантники не прекращают активно штурмовать Часов Яр, также ведутся бои на флангах города. Подразделения ВДВ совместно с 200-й бригадой и силами ЮВО продолжают взламывать оборону врага.
Telegram-канал «Два майора» сообщает, что продолжается штурм восточного микрорайона Часов Яра. При этом ВСУ перебрасывают подкрепления через водоканал Северский Донец – Донбасс по переправам.
По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование пытается не допустить окружения своей группировки в Часов Яре.
«Украинское командование активно ведет работы по укреплению флангов своей группировки на севере и юге от населенного пункта Часов Яр. Вдоль канала Северский Донец юго-западнее Миньковки ведутся инженерные работы, а также фиксируется увеличение количества тяжелой бронетехники», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
Запорожское направление
ВСУ продолжают удерживать оборону севернее Работино в укрепленных опорных пунктах. ВС РФ отрабатывают по ним тяжелыми огнеметными системами. Идут артиллерийские дуэли. При этом украинские войска начали активно применять кассетные боеприпасы для ударов по российским позициям.
Донецкое направление
Здесь ВС РФ продвигаются на подступах к Константиновке и имеют тактические успехи в результате штурма Красногоровки. Кроме того, в Невельском впервые за долгое время российским бойцам удалось добиться успехов.
В Яснобродовке продолжаются бои на окраине поселка, куда ВС РФ продвинулись со стороны Уманского.
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Элина Позднякова