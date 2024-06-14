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Попытки украинской армии начать контрнаступление в Волчанске и в районе Липцов оказались провальными. Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал о том, что сейчас происходит в Харьковской области.
По словам собеседника, действия ВС РФ на разных фронтах, несмотря на то, что используются «старые силы», имеют наступательный характер.
Владимир Рогов добавил, что использование резервов сделает успехи ВС РФ более ощутимыми.
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«Я думаю, что наступательные действия в Харьковской области связаны с тем, чтобы начать создавать санитарный кордон на границе с территориями, подготовленный к режиму Зеленского. Тот объем группировки, который принял участие в боевых действиях, не соизмерим с задачей освобождения города Харькова — это все-таки больше показывает сам факт необходимости действий, направленных на то, чтобы создать именно санитарный кордон», — объяснил эксперт.
По словам собеседника, действия ВС РФ на разных фронтах, несмотря на то, что используются «старые силы», имеют наступательный характер.
«Если говорить о действиях, то они наступательного характера. И на других участках фронта тоже, например, на Запорожском фронте мы видим успехи, на Гривенском, на Ореховском. Это при том, что новые силы, по сути, у нас пока еще не бросаются в бой — все успехи достигаются теми же подразделениями, которые и защищали данные участки фронта от так называемого контрнаступа противника», — сказал специалист.
Владимир Рогов добавил, что использование резервов сделает успехи ВС РФ более ощутимыми.
«Я думаю, если будут использованы резервы, они пока не использованы с нашей стороны, то успехи станут наиболее ощутимыми и объемными, а площадь территорий, которые будут освобождены от нацисткой оккупации, резко увеличатся. Делать прогноз, на каком именно участке фронта это произойдёт, я бы не стал», — заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева