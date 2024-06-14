ВС РФ ударили по заводу «Укроборонпром» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом

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Армия России нанесла удар по военному заводу «Укроборонпром» и ремонтному цеху ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Сообщается о нанесении нашей тактической авиацией новых ударов по военному заводу «Укроборонпрома» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар был нанесён ранним утром 14 июня с помощью высокоточных крылатых ракет Х-59.
По предварительным данным, в результате российского удара на территории завода уничтожены ремонтные комплексы и ангары со стоянкой техники ВСУ.
Также минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по хмельницкому военному аэродрому в Староконстантинове. Последствия атаки не уточняются.
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