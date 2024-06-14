ВС РФ ударили по заводу «Укроборонпром» и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом

Данные подполья помогли ВС РФ обнаружить и уничтожить колонну ВСУ и немецкую САУ PZH 2000 возле населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.