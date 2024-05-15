Армия России освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

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Армия России освободила от ВСУ сёла Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также российские военные поразили боевиков ВСУ в районах населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск в Харьковской области. Кроме того, они отразили три контратаки противника в районе Глубокого.
В ходе боевых действий за минувшие сутки на Харьковском направлении было ликвидировано порядка 125 боевиков ВСУ. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили чешскую боевую машину РСЗО «Vampire», две гаубицы Д-30 и ещё несколько единиц боевой техники.
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Элина Позднякова