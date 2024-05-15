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Армия России освободила Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области

МО: ВС РФ освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области
15 мая 2024, 13:16
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Армия России освободила от ВСУ сёла Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также российские военные поразили боевиков ВСУ в районах населённых пунктов Журавка, Гранов, Липцы и Волчанск в Харьковской области. Кроме того, они отразили три контратаки противника в районе Глубокого.



В ходе боевых действий за минувшие сутки на Харьковском направлении было ликвидировано порядка 125 боевиков ВСУ. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили чешскую боевую машину РСЗО «Vampire», две гаубицы Д-30 и ещё несколько единиц боевой техники.

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#всу
#вс рф
Появились кадры работы боевого робота-камикадзе «Скорпион М» в зоне СВО
Боевой робот-камикадзе «Скорпион М» ликвидировал боевиков ВСУ в ДНР
15 мая 2024, 13:31

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Российские бойцы отряда «Русские ястребы» ликвидировали сразу несколько боевиков ВСУ с помощью боевого робота-камикадзе «Скорпион М». Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что видео снято в районе Красногоровки в ДНР. Робот-камикадзе подобрался к позициям ВСУ, после чего сдетонировал. Противник был уничтожен.


Ранее стало известно, что специалисты установили на российском боевом роботе «Маркер» противотанковый комплекс «Корнет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Уточняется, что массовое производство роботов «Маркер», оснащенных комплексом «Корнет», станет возможным после устранения некоторых замечаний. «Корнет» может пробить более метра сплошной брони. С таким оснащением «Маркер» сможет легко противостоять вражеской бронетехнике.


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МО: ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области
15 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделениями группировки войск «Днепр» полностью освобожден населенный пункт Работино Запорожской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении. Так, бойцы группировки «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

Ранее стало известно, что на фоне успешного наступления ВС РФ киевские власти готовятся к проведению тотального мобилизации. О том, где она будет происходить, можно узнать в материале «Радио 1».

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Депутат Рады Гончаренко призвал изучить меры Сырского по обороне под Харьковом

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#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
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Перекроют дороги и установят блокпосты: Киев готовится к тотальной мобилизации
Рогов: Киев готовит тотальную мобилизацию в пяти подконтрольных городах
15 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевские власти готовятся к началу тотальной мобилизации в ряде подконтрольных регионов, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
По словам политика, жёсткие мобилизационные меры будут приняты в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове.

«Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Все запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая», — прокомментировал ситуацию Рогов.

Собеседник агентства также заявил, что режим Владимира Зеленского намерен бросить жителей прифронтовых регионов на убой, использовав их в качестве пушечного мяса.

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Украинская патрульная полиция: ВС РФ закрепляются на улицах в Волчанске

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#мобилизация
#харьков
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В Раде хотят проанализировать действия Сырского по обороне Харьковской области
Депутат Рады Гончаренко призвал изучить меры Сырского по обороне под Харьковом
15 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на фоне успешного наступления армии России в Харьковской области призвал проанализировать действия главкома ВСУ Александра Сырского по организации обороны в регионе.
«План на 2024-й — выстоять. Удержаться. Что надо сделать прямо сейчас: уволить министра обороны; провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковской области. Мы должны быстро делать выводы. В войне ресурсов мы проигрываем», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что использовать ресурсы необходимо разумно. По словам украинского депутата, не стоит делать «зубы дракона» и бросать их в кучу возле границы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство страны значительно увеличило финансирование строительства оборонительных сооружений в 2024 году. По факту оказалось, что в Харьковской области качественных фортификаций установлено не было.

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На Украине оценили ситуацию в Волчанске под Харьковом
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#всу
#рф
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На Украине оценили ситуацию в Волчанске под Харьковом
Украинская патрульная полиция: ВС РФ закрепляются на улицах в Волчанске
15 мая 2024, 11:37

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация в Волчанске Харьковской области складывается сложной для ВСУ. Об этом сообщил начальник сектора украинской патрульной полиции Алексей Харьковский. Видео его обращения публикует украинское издание «Страна».
«Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска», — заявил Харьковский.

Он также призвал местных жителей эвакуироваться из города.

Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо. По данным российских военкоров, уже 70% города находятся под контролем российских сил. Предполагается, что до полного освобождения города от ВСУ остались считанные часы.



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ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра

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#всу
#вс рф
#владимир рогов
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ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра
Рогов: ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра
15 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/zim286

Армия России взяла в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Группировка ВСУ на востоке Часов Яра оказалась в оперативном окружении. Нацисты перебросили личный состав трёх бригад из Часов Яра под Харьков», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Однако он подчеркнул, что подобные действия ВСУ не принесут им желаемого результата, отметив, что личный состав переброшенных украинских бригад «найдёт свой конец не в Часов Яре, а в Харькове».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр, без сомнения, будет освобождён.

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В ЛНР силы РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой

Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области
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Развозжаев: в Севастополе рассыпались боеприпасы после того, как сбили ракету ATACMS
15 мая 2024, 11:05

Фото: iStock/petervician

Губернатора Севастополя Михаила Развожаева написал в своем Telegram-канале, что несдетонировавшие суббоеприпасы М74 рассыпались после того, как в районе Северной стороны Севастополя были сбиты ракеты ATACMS.
Развожаев попросил показать детям фотографии боеприпасов и объяснить, что их ни в коем случае нельзя поднимать. Губернатор добавил, что об опасных находках необходимо сразу же сообщать по номеру 112.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили десять ракет ATACMS над Крымом.

Напомним, сегодня, 15 мая, средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны.

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ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо, ВСУ отходят к Харькову: последние новости сво
ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо
15 мая 2024, 10:57

Фото: РИА Новости

На пятый день наступления армии России в Харьковской области удалось взять центр Волчанска в полукольцо, основные подразделения ВСУ покидают город, тем временем российские бойцы взяли противника в оперативное окружение на востоке Часов Яра.
О последних событиях в зоне СВО расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. Об этом пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, однако подойти ближе пока не получается из-за активной работы украинских снайперов.

В свою очередь Генштаб ВСУ с прискорбием сообщил, что украинские подразделения покинули свои позиции на некоторых участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за активных штурмовых действий ВС РФ.

Таким образом, армия России закрепляется в Волчанске, контролирует северную часть города, включая Лицей № 1 и Детский сад № 6. До полного освобождения города остались считанные часы.

За минувший день ВС РФ освободили населённые пункты Бугроватка и Лукьянцы. Сейчас ведут бои в районе Старицы и Избицкого. На утро среды, 15 мая, под контроль российских войск перешло в общей сложности 12 населенных пунктов.

Наибольших успехов северной группировке ВС РФ удалось добиться по линии Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Весёлое, Огурцово — Старица и в районе Волчанска. Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что спрямление линии фронта позволило выделить два основных направления удара: Липцы — Харьков и Волчанск — Белый Колодезь. Российские бойцы постепенно берут под огневой контроль пути снабжения гарнизона ВСУ в Харькове, однако военкоры считают, что штурм города не будет производиться вообще.

Артёмовское направление


ВС РФ взяли подразделения ВСУ в оперативное окружение на востоке Часов Яра. Украинское командование перебросило личный состав трех бригад из Часов Яра под Харьков.

Авдеевское направление


Здесь армия России возобновила штурмовые действия к западу от Очеретино и продолжают продвигаться в лесопосадках к югу от Уманского.

Донецкое направление


Российские войска продолжают штурмовать Георгиевку, где ещё сохраняются вражеские подразделения, однако помешать продвижения ВС РФ они не могут. Также продолжаются бои в Красногоровке. Здесь российские подразделения всё больше теснят противника. Кроме того, есть продвижения в Нетайлово, где ВСУ вынуждены отходить к окраинам населённого пункта. То же самое происходит в Уманском.


Запорожское направление


Армия России продолжает вести бои за позиции северо-западнее Вербового. Работа ведётся не так активно, однако ВС РФ не перестают оказывать давление на украинскую оборону. Существенных изменений в линии боевого столкновения здесь нет.

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Украинская делегация на «Евровидении» получила штраф за футболку с политпринтом
15 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Zeferli

Делегация от Украины на «Евровидении-2024» получила штраф за футболку с политическим принтом, об этом сообщает RT.
По информации СМИ, певица Alyona Alyona явилась на конкурс в футболке с надписью «Свобода защитникам «Азовстали».

Позже артистка призналась, что знала о запрете на любые политические высказывания и демонстрацию подобной символики, а также о том, что она вместе со всей командой попадёт в кадр в этой футболке.

Alyona Alyona заявила, что сознательно пошла на нарушение правил конкурса.

Напомним, «Евровидение-2024» завершилось 11 мая в шведском городе Мальмё. Победу в конкурсе одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code».

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