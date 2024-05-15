ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра

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Армия России взяла в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Группировка ВСУ на востоке Часов Яра оказалась в оперативном окружении. Нацисты перебросили личный состав трёх бригад из Часов Яра под Харьков», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Однако он подчеркнул, что подобные действия ВСУ не принесут им желаемого результата, отметив, что личный состав переброшенных украинских бригад «найдёт свой конец не в Часов Яре, а в Харькове».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Часов Яр, без сомнения, будет освобождён.
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Элина Позднякова