На Украине оценили ситуацию в Волчанске под Харьковом

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Ситуация в Волчанске Харьковской области складывается сложной для ВСУ. Об этом сообщил начальник сектора украинской патрульной полиции Алексей Харьковский. Видео его обращения публикует украинское издание «Страна».
«Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах Волчанска», — заявил Харьковский.
Он также призвал местных жителей эвакуироваться из города.
Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины.
Ранее стало известно, что ВС РФ взяли центр Волчанска в полукольцо. По данным российских военкоров, уже 70% города находятся под контролем российских сил. Предполагается, что до полного освобождения города от ВСУ остались считанные часы.
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Элина Позднякова