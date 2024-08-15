Армия России освободила Ивановку в ДНР

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Армия России освободила от боевиков ВСУ Ивановку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт ИВАНОВКА Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.
Также в ведомстве добавили, что российские бойцы поразили несколько формирований противника в районе Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калинова, Новгородского в Донецкой Народной Республики. При этом здесь отражено несколько контратак ВСУ.
Таким образом, за минувшие сутки потери противника составили порядка 470 боевиков. Также уничтожена американская БМП «Bradley», ББМ «MaxxPro» и другая военная техника.
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Элина Позднякова