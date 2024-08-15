Тактика ВСУ в Курской области и начало боёв в Гродовке: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
В Курской области российские бойцы продолжают отражать наступление боевиков ВСУ, по скоплениям сил противника наносятся мощные удары, вражеская техника массово горит в российском приграничье, тем временем на Покровском и Торецком направлениях армия России активно движется вперед, заставляя подразделения ВСУ отступать.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 15 августа приводит редакция «Радио 1».
Командир спецназа «Ахмат» заявил о смене тактики ВСУ в регионе. По его словам, противник планировал захватить всю территорию, но этого не вышло.
Тем временем ВСУ продолжают попытки пробиться вглубь области мобильными группами, пишет WarGonzo. Отражена атака противника у Коренево, а Мартыновка на сегодняшний день полностью зачищена от боевиков.
Бои идут в районе Каучука. Там украинцы применяют бронетехнику, в том числе и танки. Однако ВС РФ за последние сутки не допустили продвижения вражеских войск.
Ночью состоялась обязательная эвакуация жителей Глушковского района Курской области. При этом вывоз людей из потенциально опасной зоны носит профилактический характер.
Между тем в приграничной Сумской области Украины эвакуируется 183 населенных пункта.
Сегодня напряженной остается ситуация и на других участках границы, пишет Telegram-канал «Два майора». Украинская ДРГ попыталась прорваться в Теткино, однако атака была отражена, противник понес потери.
Армия России здесь полностью зачистила всю территорию Железного, здесь уже развевается российский флаг. Город фактически примыкает к Торецку.
По последним данным, на улицах самого Торецка уже идут бои, наши штурмовые группы при поддержке артиллерии и мотострелковых подразделений продвигаются в городской застройке. Известно, что ВСУ перебросили из-под Торецка основные подразделения в Курскую область.
В соседнем Нью Йорке продолжаются ожесточенные бои в районе фенольного завода. Российские войска захватили систему траншей к западу от Нью-Йорка. 78% города находится под контролем ВС РФ.
Армия России взяла под свой контроль Новоторецкое, однако пока данная информация официально не подтверждена.
Начались бои в жилой застройке Гродовки. Российские бойцы смогли выбить ВСУ из опорных пунктов юго-восточнее и северо-восточнее села, тем самым они выровняли линию фронта. Со стороны освобожденного Желанного российские силы продвинулись вдоль железнодорожного полотна на расстояние примерно в три километра. Также наши бойцы продолжают зачистку Свиридоновки. Помимо этого, российская армия взяла Орловку и половину соседней Журавки.
Также наши подразделения продвинулись в южной части Журавки, освободили Орловку и продвинулись в северной части Николаевки.
По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.
Украинское издание «Страна» со ссылкой на военного ВСУ сообщает, что армия России находится уже в шести км от Селидово. Потеря этого населенного пункта создаст угрозу обороне Курахово.
Также, по его оценке, есть угроза полуокружения группировки в Угледаре, если РФ удастся захватить ряд важных объектов вдоль трассы Угледар-Марьинка.
Здесь наши парни продвигаются к реке Оскол от Песчаного. Присутствие российских сил зафиксировано уже в районе Глушковки и Кругляковки, но для продвижения основных сил важен контроль над высотами в районе Песчаного.
Таким образом, здесь украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые освобождают дорогу между Купянском и Сватово.
Тем временем из Новоселовского также приходят хорошие новости. Там российские бойцы закрепились на правом берегу реки Жеребец.
В районе Пятихаток наблюдается активизация боев. Противник продолжает безуспешные вылазки малыми группами на позиции ВС РФ. Также активизировались танковые группы противника. Российская авиация и артиллерия при обнаружении скопления сил ВСУ активно наносит им огневое поражение.
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Курская область
Командир спецназа «Ахмат» заявил о смене тактики ВСУ в регионе. По его словам, противник планировал захватить всю территорию, но этого не вышло.
«Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — сказал Алаудинов.
Тем временем ВСУ продолжают попытки пробиться вглубь области мобильными группами, пишет WarGonzo. Отражена атака противника у Коренево, а Мартыновка на сегодняшний день полностью зачищена от боевиков.
Бои идут в районе Каучука. Там украинцы применяют бронетехнику, в том числе и танки. Однако ВС РФ за последние сутки не допустили продвижения вражеских войск.
Ночью состоялась обязательная эвакуация жителей Глушковского района Курской области. При этом вывоз людей из потенциально опасной зоны носит профилактический характер.
Между тем в приграничной Сумской области Украины эвакуируется 183 населенных пункта.
Сегодня напряженной остается ситуация и на других участках границы, пишет Telegram-канал «Два майора». Украинская ДРГ попыталась прорваться в Теткино, однако атака была отражена, противник понес потери.
Торецкое направление
Армия России здесь полностью зачистила всю территорию Железного, здесь уже развевается российский флаг. Город фактически примыкает к Торецку.
По последним данным, на улицах самого Торецка уже идут бои, наши штурмовые группы при поддержке артиллерии и мотострелковых подразделений продвигаются в городской застройке. Известно, что ВСУ перебросили из-под Торецка основные подразделения в Курскую область.
В соседнем Нью Йорке продолжаются ожесточенные бои в районе фенольного завода. Российские войска захватили систему траншей к западу от Нью-Йорка. 78% города находится под контролем ВС РФ.
Покровское направление
Армия России взяла под свой контроль Новоторецкое, однако пока данная информация официально не подтверждена.
Начались бои в жилой застройке Гродовки. Российские бойцы смогли выбить ВСУ из опорных пунктов юго-восточнее и северо-восточнее села, тем самым они выровняли линию фронта. Со стороны освобожденного Желанного российские силы продвинулись вдоль железнодорожного полотна на расстояние примерно в три километра. Также наши бойцы продолжают зачистку Свиридоновки. Помимо этого, российская армия взяла Орловку и половину соседней Журавки.
Также наши подразделения продвинулись в южной части Журавки, освободили Орловку и продвинулись в северной части Николаевки.
По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.
Кураховское направление
Украинское издание «Страна» со ссылкой на военного ВСУ сообщает, что армия России находится уже в шести км от Селидово. Потеря этого населенного пункта создаст угрозу обороне Курахово.
«Долго и эффективно оборонять город чрезвычайно трудно из-за сложностей ландшафта. Когда ВС РФ дойдут до трассы, то штурм города будет быстрее зачистки Суджи», — рассказал украинский солдат.
Также, по его оценке, есть угроза полуокружения группировки в Угледаре, если РФ удастся захватить ряд важных объектов вдоль трассы Угледар-Марьинка.
Купянское направление
Здесь наши парни продвигаются к реке Оскол от Песчаного. Присутствие российских сил зафиксировано уже в районе Глушковки и Кругляковки, но для продвижения основных сил важен контроль над высотами в районе Песчаного.
Таким образом, здесь украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые освобождают дорогу между Купянском и Сватово.
Тем временем из Новоселовского также приходят хорошие новости. Там российские бойцы закрепились на правом берегу реки Жеребец.
Запорожское направление
В районе Пятихаток наблюдается активизация боев. Противник продолжает безуспешные вылазки малыми группами на позиции ВС РФ. Также активизировались танковые группы противника. Российская авиация и артиллерия при обнаружении скопления сил ВСУ активно наносит им огневое поражение.
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Элина Позднякова