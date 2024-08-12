ВС РФ взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР

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Российские войска взяли под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также в ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается зачистка от украинских военных населённых пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артёмово и Желанное.
Кроме того в понедельник стало известно о взятии под контроль села Лисичное на Донецком направлении. Российские войска, по данным Минобороны, продолжают удерживать инициативу на данном направлении, успешно разрушая оборону ВСУ.
Ранее сообщалось, что за неделю с 3 по 9 августа ВС РФ освободили Тимофеевку, Новосёловку Первую и Веселое.
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Кроме того в понедельник стало известно о взятии под контроль села Лисичное на Донецком направлении. Российские войска, по данным Минобороны, продолжают удерживать инициативу на данном направлении, успешно разрушая оборону ВСУ.
Ранее сообщалось, что за неделю с 3 по 9 августа ВС РФ освободили Тимофеевку, Новосёловку Первую и Веселое.
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Анастасия Чинкова