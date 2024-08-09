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Военные ВС РФ освободили новый населенный пункт

Кимаковский: ВС России освободили Сергеевку в ДНР и почти зачистили Ивановку
09 августа 2024, 15:05
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные на покровском направлении освободили Сергеевку, а также фактически зачистили Ивановку и продвигаются в сторону Гродовки. Об этом пишет РИА Новости.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.



24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Стало известно, что Запад координирует проведение теракта в Курской области
Депутат Шхагошев: Запад прямо координирует проведение теракта в Курской области
09 августа 2024, 15:28

Фото: iStock/IherPhoto

Запад координирует проведение теракта в Курской области. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев, пишет РИА Новости.
«Сейчас все более очевидным становится, что недавняя террористическая атака спланирована с применением различных ресурсов Запада, включая спутники, разведку, вооружение и инструктаж. Фактически Запад прямо координирует проведение террористического акта на территории России. Это не только Британия, но и Германия, и США», — сказал он.

ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. По данным Forbes, на Курскую область наступает 2 000 военных, всего в приграничных районах до 10 000 солдат Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.

Ранее военкор Алексей Живов рассказал, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Вагнеровцы» сделали заявление об атаке ВСУ на Курскую область
ЧВК «Вагнер»: бойцы группы готовы прийти на помощь в Курской области
09 августа 2024, 15:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Совет командиров ЧВК «Вагнер» выступил с заявлением после атаки ВСУ на Курскую область. Его публикует близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
Военные заявили, что готовы прийти на помощь и развернуться в Курской области по первому же зову, «как это было всегда».

В военной компании подчеркнули, что отстаивание интересов России, помощь в процветании страны и защита россиян всегда были главными целями ЧВК «Вагнер».

Ранее военкор Егор Гузенко сообщил об отправке солдат ЧВК в Курскую область для отражения атак украинских войск. Также стало известно, что подразделения группировки были вызваны из-за рубежа, в связи с чем репортёр сообщил о возвращении военных на родину.

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Мобилизованный, но стал контрактником: как экипаж танка подписал контракт с МО РФ
Мобилизованные танкисты подписали контракт с Минобороны РФ
09 августа 2024, 15:27

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Мобилизованные танкисты 139-го мотострелкового батальона 29-й армии подписали контракты с Минобороны РФ и рассказали о плюсах службы в армии России.
Мобилизованные танкисты прошли соответствующее обучение в Санкт-Петербурге и в январе 2023 года прибыли в зону СВО для выполнения боевых задач. Они уничтожают живую силу и боевую технику ВСУ. Теперь же все члены экипажа танка 139-го мотострелкового батальона подписали контракты с Минобороны РФ.

«Семья получает льготы на ЖКХ. Супруга у меня – жена военнослужащего, и отношение к ней уже совсем другое», — рассказал командир танка с позывным «Двадцать четвертый».

Он рассказал, что заработанные на СВО деньги потратит на высшее образование для дочери. Напомним, что государство заботится не только об участниках спецоперации, но и об их членах семьи. Дети бойцов СВО могут пойти учиться на бюджет в лучшие ВУЗы России по соответствующим квотам. Также для детей раненых и погибших предполагается поступление без экзаменов.

При этом труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, ежемесячно боец получает не менее 210 тысяч. Также предоставляются и стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год и выплаты за получение наград.

«Все выплачивается вовремя. Есть своя мечта – купить дом. Уже есть определенная сумма, осталось добавить немножко, и можно покупать», — рассказал оператор-наводчик танка с позывным «Пекарь».

Государство предоставляет для бойцов СВО и их семей льготную ипотеку. Таким образом, они могут приобрести достойное жилье. Военные имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Бойцы СВО являются настоящими патриотами своей страны. Они осознанно выбрали свой путь и встали на защиту родины в тяжелое для страны время. Они защищают интересы России не на словах, а на деле.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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В Госдуме озвучили два главных вывода из атаки ВСУ на Курскую область
Генерал Водолацкий: атака ВСУ на Курскую область натолкнула на два вывода
09 августа 2024, 15:03

Фото: iStock/kovalchuk

Атака ВСУ на Курскую область поставила точку в возможности проведения мирных переговоров и подтвердила необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей. Об этом зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с НСН.
Депутат подчеркнул, что после того, как ВСУ зашли на территорию российского региона, необходимо полностью снять с повестки вопрос о проведении мирных переговоров, поскольку с такими людьми невозможно решать государственные вопросы, «у них совсем другие планы и цели».

Вместо этого Водолацкий призвал как можно быстрее решать вопрос с созданием санитарной зоны, благодаря которой удастся защитить тысячи жителей России.

При этом при проектировании этой зоны важно учитывать дальность полёта ракет противника, добавил парламентарий.

Кроме того Водолацкий высказался о поставках ВСУ истребителей F-16. По его словам, по аналогии с мощными танками Abrams и Leopard, такие поставки не могут кардинально изменить ситуацию на фронте.

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#госдума
#всу
#вс рф
#сво
#курская область
#атака
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Кадыров сделал важное заявление о ситуации в Курской области
Кадыров пообещал хорошие новости по Курской области в течение двух-трех дней
09 августа 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о сроках остановки ВСУ в Курской области. Об этом пишет издание «Чечня сегодня».
«Подождите два-три дня, будут хорошие результаты», — заявил он.

Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.

Ранее минобороны рассказало о действиях российских войск в Суджанском районе Курской области, а Минцифры РФ сообщили, что с сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе.

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#всу
#вс рф
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Будет ли в России мобилизация из-за ЧС в Курской области — ответили в ГД
Депутат Заварзин исключил возможность мобилизации из-за ЧС в Курской области
09 августа 2024, 14:27

Фото: iStock/scaliger

Мобилизация в России на фоне наступления ВСУ на Курскую область не ожидается. Такое заявление сделал член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«У нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи», — заявил Заварзин.

Он добавил, что в Курской области по противнику активно работает российская авиация и артиллерия. По мнению депутата, уже в ближайшее время подразделения ВС РФ добьются поставленных целей в регионе и полностью уничтожат боевиков ВСУ.

Напомним, по последним данным, российские силы смогли остановить продвижение противника в Курской области. Боевиков ВСУ уже выбили с окраин Суджи и из Малой Локни, работа по ликвидации украинских сил в Курской области продолжается.

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#авиация
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#всу
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Журналист Шарковский объяснил поведение ВСУ под Курском
09 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/dr_evil

Военный журналист Александр Шарковский высказал мнение о том, что все атаки ВСУ вызваны целью противника внедриться глубоко.
«Украина вводит дополнительные силы, и на технике мы видим новые тактические знаки, треугольник. Это значит, что в Сумской области была создана новая группировка сил или войсковое объединение», — добавил в беседе с «Царьградом» Шарковский.

До этого мэр Суджи Курской области Виталий Слащев рассказывал об обстановке в населённом пункте.

«Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — комментировал он в беседе с RT.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область.

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#всу
#вс рф
#курская область
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Минобороны рассказало о действиях российских войск в Суджанском районе Курской области
МО: ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области
09 августа 2024, 14:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военные ВС РФ наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

«В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и КамАЗ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Шепот фронта» сообщил, что российские бойцы начали контрудар в Курской области, выбив противника с окраин Суджи и Любимовки. Уже видны первые результаты после прибытия мощных резервов в Курскую область. По последним данным, российские бойцы успешно зачищают от боевиков ВСУ населенные пункты Малая Локня и Казачья Локня при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно о гибели сотен французских наемников на Украине
InfoBRICS: сотни французских наемников гибнут на Украине
09 августа 2024, 14:08

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Сотни наемников из Франции в рядах ВСУ погибают на Украине в боях с ВС РФ. Об этом сообщает военный эксперт Драго Боснич.
«Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов», — пишет Боснич в статье для InfoBRICS.

Он отметил, что французские военные принимают участие в боевых действиях на Украине под видом наемников, что позволяет скрывать их реальные потери.

Кроме того, по словам Боснича, иностранные наемники стали главной мишенью для российских «Искандеров», «Кинжалов» и «Цирконов».

Ранее сообщалось, что среди украинских боевиков, атаковавших Курскую область, замечены наемники из Франции, Польши и Грузии.

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